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İran’dan kritik nükleer açıklaması!

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, nükleer anlaşmanın yeniden düzenlenmesi iddialarına ilişkin, "Biz, AB'den bu konuya ilişkin resmi bir istek almadık" dedi.

05 Şubat 2018 Pazartesi 22:29
İran’dan kritik nükleer açıklaması!

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, haftalık basın toplantısında nükleer anlaşmanın yeniden düzenlenmesi ve ABD tarafından bir çalışma grubunun kurulması girişimi iddialarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kasimi, "Biz, AB'den bu konuya ilişkin resmi bir istek almadık. Yine de Amerika'nın kendi hayallerini başkalarının ağzından dillendirdiğini düşünüyoruz. Onların bu hayalleri gerçekleşmeyecek’’ dedi.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 22:29
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