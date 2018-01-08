İran'dan kritik açıklama: ABD başarısız olursa...

İran, ABD'nin nükleer anlaşmaya katkıları konusunda başarısız olması durumunda Birleşmiş Milletler ile olan işbirliğini yeniden gözden geçirebileceğini açıkladı.

ABD'DEN SON AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Associated Press ajansıyla yaptığı söyleşide, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığının Kongre üyeleriyle, İran ile varılan nükleer anlaşmayı ABD'nin uygulama biçimini kontrol eden yasa üzerinde değişiklik yapılması için çalışmalar yürüttüğü belirtmişti.

Rex Tillerson, planlanan yasa değişikliklerinin en erken gelecek hafta netleşeceğini belirterek "Başkan (Donald Trump), 'ya bunu düzelteceğim ya da iptal edeceğim' dedi. Düzeltme sözünü yerine getirmeye çalıştığımız bir süreçteyiz." ifadesini kullanmıştı.