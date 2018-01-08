Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İran'dan kritik açıklama: ABD başarısız olursa...

İran, ABD'nin nükleer anlaşmaya katkıları konusunda başarısız olması durumunda Birleşmiş Milletler ile olan işbirliğini yeniden gözden geçirebileceğini açıkladı

08 Ocak 2018 Pazartesi 21:35
İran'dan kritik açıklama: ABD başarısız olursa...

İran, ABD'nin nükleer anlaşmaya katkıları konusunda başarısız olması durumunda Birleşmiş Milletler ile olan işbirliğini yeniden gözden geçirebileceğini açıkladı.

ABD'DEN SON AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Associated Press ajansıyla yaptığı söyleşide, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığının Kongre üyeleriyle, İran ile varılan nükleer anlaşmayı ABD'nin uygulama biçimini kontrol eden yasa üzerinde değişiklik yapılması için çalışmalar yürüttüğü belirtmişti.

Rex Tillerson, planlanan yasa değişikliklerinin en erken gelecek hafta netleşeceğini belirterek "Başkan (Donald Trump), 'ya bunu düzelteceğim ya da iptal edeceğim' dedi. Düzeltme sözünü yerine getirmeye çalıştığımız bir süreçteyiz." ifadesini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 21:35
  1. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson
  2. Rex Tillerson
  3. nükleer anlaşma
  4. İran
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den flaş Pakistan kararı!
    1. ABD'den flaş Pakistan kararı!
    2. İran'dan kritik açıklama: ABD..
    3. Kaymakamın evli kadınla görüntüsü özel..
    4. Ve Barcelona Arda'yı gönderdi!
    5. Avusturya'dan Türkiye'ye kritik telefon!
    6. ABD 200 bin kişiyi sınır dışı edecek
    7. Fazıl Say'a büyük şok! Reddedildi...
    8. Suudi Arabistan'da bir ilk! Kadınlar..
    9. Terör örgütü YRK'dan İran'daki..
    10. Kayserispor'dan kötü prova!
    11. Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü
    12. Amerika düğmeye bastı 200 bin kişiyi..
    13. Kocaman: Transfer isteriz ama...
    14. Fransız Alpleri'nde 'kırmızı alarm'
    15. Ceza alan FETÖ sanığı mahkeme heyetini..
    16. Kongrelerde ortalık karışmıştı! Nedeni..
    17. SPK'dan eski Bank Asya yöneticilerine..
    18. Tunceli’de terör örgütüne darbe
    19. ‘ATİK’ uyuşturucuya geçit vermedi
    20. 2018 de Yeni Trend Mobilyalar
    Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!
    Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!
    Uzman Çavuş'un üstünden çıktı... Gözaltına alındı!
    Uzman Çavuş'un üstünden çıktı... Gözaltına alındı!
    Erdoğan anlaştı! Tam 5 bin 700 ton...
    Erdoğan anlaştı! Tam 5 bin 700 ton...
    İslam düşmanlarından çirkin saldırı!
    İslam düşmanlarından çirkin saldırı!
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Dünyaya çağrıda bulundu: ABD'yi durduralım, aksi halde...
    Dünyaya çağrıda bulundu: ABD'yi durduralım, aksi halde...