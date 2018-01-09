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İran'dan itiraf gibi açıklama!

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Eski Cumhurbaşkanı Ayetullah Haşimi Rafsancani'nin ölümünün 1'inci yılında düzenlenen toplantıda konuştu.

09 Ocak 2018 Salı 14:43
İran'dan itiraf gibi açıklama!

Eski Cumhurbaşkanı Ayetullah Haşimi Rafsancani'nin ölümünün 1'inci yılı münasebetiyle başkent Tahran'daki Liderler Konferans Salonu'nda düzenlenen anma programında konuşan Cihangiri, 28 Aralık 2017 tarihinde başlayan ve terör devleti İsrail ile yamağı ABD'nin destekleriyle süren yaklaşık bir hafta süren protestolarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri, "Halkımızın ekonomik, siyasi ve kültürel sorunları bulunuyor. Tartışmalar, endişeler ve itirazlar İran'ın geleceği içindir." dedi.

"Halkın beklentileri yerine getirilmedi" ifadesini kullanan Cihangiri, şunları söyledi:

"İletişim yollarını açık tutmalıyız ki itirazlar şiddet ve nefrete dönüşmesin. Bu konu ülke birliğine zarar veriyor. Diyalog, ülke sorunlarını çözme yoludur."

Eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin halkın sorunlarını anlayan bir siyasetçi olduğunu belirten Cihangiri, İran'ın Arap ülkeleriyle ilişkilerinin en iyi olduğu zamanın, Rafsancani'nin Cumhurbaşkanlığı yaptığı dönem olduğunu sözlerine ekledi.

İran'ın Meşhed kentinde 28 Aralık 2017'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlayan olaylar kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşmüştü.

Tahran, Kirmanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Şiraz, Ahvaz, Zahidan, Erak, Hurrem Abad gibi pek çok kente yayılan olaylarda 20'nin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği, binden fazla göstericinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Başkanlığını yürüten ve 1989-1997 yılları arasında iki dönem Cumhurbaşkanlığı yapan Rafsancani, 8 Ocak 2017'de hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 14:43
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