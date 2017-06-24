İMSAK03:24GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:13
İKİNDİ17:11AKŞAM20:48YATSI22:39
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İran'dan İsrail'e füzeli tehdit!

İran'da düzenlenen 'Dünya Kudüs Günü' yürüyüşünde Devrim Muhafızları füzeler ile İsrail'e gönderme yaptı.

24 Haziran 2017 Cumartesi 05:19
İran'dan İsrail'e füzeli tehdit!

İranlılar, siyonist rejim ve destekçilerinin Filistin’de yaptığı cinayetleri şiddetle kınadı.

SLOGANLAR ATILDI

Yürüyüşte İsrail, ABD ve İngiltere karşıtı sloganlar atıldı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de destek verdi.

DEVRİM MUHAFIZLARI FÜZELERLE KATILDI

İran Devrim Muhafızları da, İran'da üretilen “Zülfikar” ve “Kadir” isimli füzeleriyle İsrail'e göndermede bulundu.


 

 

 

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 05:19
  1. İran'da Dünya Kudüs Günü yürüyüşü
  2. iran
  3. dünya kudüs günü
  4. filistin
  5. israil
  6. hasan ruhani
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye dışında 'one minute' diyen bir ülke yok!
    1. Türkiye dışında 'one minute' diyen bir..
    2. Katar ambargoyu Türkiye ile deliyor
    3. Son cuma camiler doldu taştı
    4. Kılıçdaroğlu da Kandil’in atıkları da..
    5. ABD’nin sözünün takipçisi olacağız
    6. ABD piyonlarının derdi Katar değil,..
    7. Hamas'tan Müslümanlara çağrı:..
    8. Kılıçdaroğlu'nun düğmesine 27 Mayıs'ta..
    9. Katar FETÖ'cüleri sınır dışı etti!
    10. İşte dünyayı çıldırtan o konuşma!
    11. İran'dan İsrail'e füzeli tehdit!
    12. ABD'yi vurmak için yeni füze..
    13. Türk askeri körfez ülkelerini korkuttu!
    14. Kudüs Günü'nde flaş çağrı: Kudüs..
    15. Emekliler 3 Temmuz'a kilitlendi
    16. Pepe Beşiktaş'tan yıllık 20 Milyon TL..
    17. Ambargolar sonrası Katar'dan flaş karar!
    18. Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar
    19. BAE prenseslerine hapis cezası!
    20. Sabri Sarıoğlu paylaşılamıyor
    ''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''
    ''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''
    ABD'nin adamı olan veliahtı azletti! Kral Selman'dan ABD'ye büyük çalım!
    ABD'nin adamı olan veliahtı azletti! Kral Selman'dan ABD'ye büyük çalım!
    AK Partili belediye başkanı görevden alındı
    AK Partili belediye başkanı görevden alındı
    Hatipoğlu o soruyu duyunca şok oldu! Eşim ölünce...
    Hatipoğlu o soruyu duyunca şok oldu! Eşim ölünce...