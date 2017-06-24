İran'dan İsrail'e füzeli tehdit!
İran'da düzenlenen 'Dünya Kudüs Günü' yürüyüşünde Devrim Muhafızları füzeler ile İsrail'e gönderme yaptı.24 Haziran 2017 Cumartesi 05:19
İranlılar, siyonist rejim ve destekçilerinin Filistin’de yaptığı cinayetleri şiddetle kınadı.
SLOGANLAR ATILDI
Yürüyüşte İsrail, ABD ve İngiltere karşıtı sloganlar atıldı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de destek verdi.
DEVRİM MUHAFIZLARI FÜZELERLE KATILDI
İran Devrim Muhafızları da, İran'da üretilen “Zülfikar” ve “Kadir” isimli füzeleriyle İsrail'e göndermede bulundu.