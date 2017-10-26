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Hamaney, İbadi'yi uyardı: ABD'ye güvenme

İran'ın dini lideri Hamaney, Irak Başbakanı İbadi'ye ''Size ilerde zarar vermesi muhtemel olan ABD'ye güvenmeyin'' dedi.

26 Ekim 2017 Perşembe 13:42
Hamaney, İbadi'yi uyardı: ABD'ye güvenme

İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney, teröristlere karşı birlik olmanın başarılı olmanın anahtarı olduğunu söyledi.

ABD'YE GÜVENMEYİN

İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney, ülkesinde bulunan Irak Başbakanı İbadi ile görüştü. Hamaney, İbadi’yi DEAŞ ile ettiği mücadeleden ötürü kutlarken, "Birlik teröristler ve onların destekçileriyle edilen mücadelede en etkili yöntemdir. Size ilerde zarar vermesi muhtemel olan ABD'ye güvenmeyin" ifadelerini kullandı.

Hamaney’in ofisinden yapılan açıklamaya göre Hamaney,"DAEŞ'i ABD'nin kendisi yarattı. Teröristler Irak halkı ve devletine yenilince kendilerini bu önemli gelişmeyle birlikte gösteriyorlar. ABD'nin hilekarlığına karşı dikkatli olmalı ve asla onlara güvenmemelisiniz" şeklinde konuştu.

İran'ın Irak devletinin ülkenin toprak bütünlüğünü savunmaya yönelik yaptığı eylemleri desteklediğini belirten Hamaney, Irak hükümetinin komşu ülkelerle ve bölgeyle olan ilişkilerini geliştirme çabalarını da desteklediklerini söyledi.

IRAK'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ KORUYACAĞIZ

Görüşmede, İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) gerçekleştirdiği referandum konusuna değinerek,"IKBY'deki kardeşlerimize de söylediğimiz gibi bölünmenin ülkemizi tehdit etmesine asla izin vermeyeceğiz. Irak'ın toprak bütünlüğü ve birlikteliğini dikkatlice koruyacağız " dedi.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

İran resmi ajansı İRNA'nın haberine göre, Türkiye temasları sonrası dün akşam Tahran'a giden İbadi için Sadabad Sarayında bu sabah resmi tören düzenlendi.

Tören sonrası ikili ve heyetlerarası görüşmelerde bir araya gelen Cihangiri ve İbadi, yaptıkları açıklamalarda, iki ülke arasındaki tarihi, dini ve kültürel bağlara dikkati çekerek ilişkilerin genişletilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

"İRAN, IRAK, TÜRKİYE UYUMUNDAN MEMNUNUZ"

Irak Başbakanı İbadi de Irak'ın toprak bütünlüğünü sağlamak için çaba gösterdiklerini vurgulayarak, "Bu konuda, İran, Irak ve Türkiye arasında varolan uyum ve iş birliğinden memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

İran'a yaptığı bir günlük ziyaret çerçevesinde İran lideri Ali Hamaney ile de bir araya gelen İbadi'nin, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Meclis Başkanı Ali Laricani ile görüşmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 13:42
  1. ayetullah hamaney
  2. Haydar el-İbadi
  3. ırak
  4. ABD
  • HüseyinHüseyin4 sa önce
    ABD hastalikli insan gibi nereye bulassa hastalik üretiyor.
  • alaettin alaettin 6 sa önce
    ırak işgal edilirkenöyle anlaşılıyor kifeto tipi bürokrasialgıağları rahat idisorunsuzyutturuyor lardi şimdi uyarıldı
  • MehmetMehmet6 sa önce
    TURKIYE IRAN IRAK BIRLIKTE OLMAZSA HATTA RUSYA BU BIRLIKTELIGE KAYITSIZ SARTSIZ DESTEK OLMAZSA BU ULKELERI HAZIN BIR SON BEKLIYOR.BIZ DISARIDAKI HAIN SURULERINDEN ZERRE KADAR KORKMUYORUZ.ICIMIZDEKI HAINLER BIZI KORKUTUYOR.ICIMIZDEKI ISBIRLIKCILER.TURK MILLETI OLARAK BUNLARA ODAKLANMALIYIZ.ALLAHIN IZNIYLE ZAFER BIZIM OLACAK.BU HAINLER KURTULUS SAVASINDA DA SAMANLIK KOSELERINDE SAKLANIP SAVAS SONRASI MASANIN BASINDA YER ALARAK YILLARCA ANADOLUYU ANADOLU INSANINI INIM INIM INLETTILER.MUHALEFETE BIR BAKIN.DIS GUCLERIN EMRI ALTINDA.ONLAR NE DERSE AYNEN YAPIYORLAR.EY CHP EY AKSENER ARTIK UYANIN.UYANMAZSANIZ BU MILLET SIZI UYANDIRACAK.NE OLURALLAH ASKINA BIRLIK OLUN.HACLI SURULERI BIRLESTIAYRISTIRMAYIN.SELAM VE DUA ILE
  • AliAltun AliAltun 8 sa önce
    Irak işgal edildiği zaman deseydin keşke
  • abdoabdo9 sa önce
    dünyadaki silahlı olayların ve terörün esas baş çıbanı siyonist ısrael vesömürgesi ve yahudilerin yönetimi altında bulunan abd (genelde yöneticileri vede başkanları hep yahudidir), england ve bazı ab ülkeleridir. içimizdeki zengin yahudilere çok dikkat edilip denetlenmesi gereklidir. gerek daeş , fetöş ,pkk , pyd , ypg , dhkpc vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri p..çleridir.
  • ObjektifObjektif9 sa önce
    Yaşa Iran
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