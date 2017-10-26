Hamaney, İbadi'yi uyardı: ABD'ye güvenme

İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney, teröristlere karşı birlik olmanın başarılı olmanın anahtarı olduğunu söyledi.

ABD'YE GÜVENMEYİN

İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney, ülkesinde bulunan Irak Başbakanı İbadi ile görüştü. Hamaney, İbadi’yi DEAŞ ile ettiği mücadeleden ötürü kutlarken, "Birlik teröristler ve onların destekçileriyle edilen mücadelede en etkili yöntemdir. Size ilerde zarar vermesi muhtemel olan ABD'ye güvenmeyin" ifadelerini kullandı.

Hamaney’in ofisinden yapılan açıklamaya göre Hamaney,"DAEŞ'i ABD'nin kendisi yarattı. Teröristler Irak halkı ve devletine yenilince kendilerini bu önemli gelişmeyle birlikte gösteriyorlar. ABD'nin hilekarlığına karşı dikkatli olmalı ve asla onlara güvenmemelisiniz" şeklinde konuştu.

İran'ın Irak devletinin ülkenin toprak bütünlüğünü savunmaya yönelik yaptığı eylemleri desteklediğini belirten Hamaney, Irak hükümetinin komşu ülkelerle ve bölgeyle olan ilişkilerini geliştirme çabalarını da desteklediklerini söyledi.

IRAK'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ KORUYACAĞIZ

Görüşmede, İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) gerçekleştirdiği referandum konusuna değinerek,"IKBY'deki kardeşlerimize de söylediğimiz gibi bölünmenin ülkemizi tehdit etmesine asla izin vermeyeceğiz. Irak'ın toprak bütünlüğü ve birlikteliğini dikkatlice koruyacağız " dedi.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

İran resmi ajansı İRNA'nın haberine göre, Türkiye temasları sonrası dün akşam Tahran'a giden İbadi için Sadabad Sarayında bu sabah resmi tören düzenlendi.

Tören sonrası ikili ve heyetlerarası görüşmelerde bir araya gelen Cihangiri ve İbadi, yaptıkları açıklamalarda, iki ülke arasındaki tarihi, dini ve kültürel bağlara dikkati çekerek ilişkilerin genişletilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

"İRAN, IRAK, TÜRKİYE UYUMUNDAN MEMNUNUZ"

Irak Başbakanı İbadi de Irak'ın toprak bütünlüğünü sağlamak için çaba gösterdiklerini vurgulayarak, "Bu konuda, İran, Irak ve Türkiye arasında varolan uyum ve iş birliğinden memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

İran'a yaptığı bir günlük ziyaret çerçevesinde İran lideri Ali Hamaney ile de bir araya gelen İbadi'nin, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Meclis Başkanı Ali Laricani ile görüşmesi bekleniyor.