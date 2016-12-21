İran'dan Gülen benzeri açıklama: Peygamber...

Islah haberin haberine göre; Suriye’de Nusayri Esed rejimini, Ortadoğu’da da İsrail’i ayakta tutarak işledikleri katliamları meşrulaştırmak isteyen İran, bu seferde Hz. Muhammed’e açıktan iftirada bulunarak Peygamber Efendimizin Halep’te Nusayri ve Mecusi İran saflarında savaştığını hatta Fetih Namazı kıldırdığını iddia etti.



Suriye'nin Halep kentinde bir taraftan can pazarı yaşanırken diğer taraftan da doğu Halep bölgesinden tahliye edilmek için bekleyen sivillerin tahliye işlemleri aralıklarla devam ediyor.

Suriye haberleriyle tanınan Orients News’in verdiği habere göre, Suriye'de Rus/İran destekli rejim güçlerinin doğu Halep'te yaptığı katliamı meşrulaştırmak isteyen İran’ın Devrim Muhafızlarına yakın Watan Emrooz gazetesine göre, Hz. Muhammed’in Halep'in İran destekli güçlerce ele geçirilmesi sırasında rejim/İran saflarında muhaliflere karşı savaştığı hatta militanların Hz. Muhamed (SAV) arkasında Fetih namazı kıldığını yazdı. Haberin devamında ise her kim ki Haleb’in Esed/İran güçlerince kazanılmasına sevinmemiş ise Müslüman olmadığına Hz. Muhammed’İn dinine tabii olmadığını iddia etti.

Bu komik iftirayı geçmişte FETÖ Terör örgütünün başındaki kişide yapmıştı hatırlarsanız eğer Teröristbaşı Fethullah Gülen Türkçe Olimpiyarına Peygamberimizde katıldı diyerek kendini komik duruma düşürmüştü.



Dinlerini kitaptan öğrenmeyen bu iki grupta yaşadıklarını din zannedip insanlara nakletmekten usanmamış ve rezillikleri daha dünyadayken insanlara ulaşmaktadır.