Cloudflare

İran'dan Gülen benzeri açıklama: Peygamber...

İran, bu seferde Hz. Muhammed’e açıktan iftirada bulunarak Peygamber Efendimizin Halep’te Nusayri ve Mecusi İran saflarında savaştığını hatta Fetih Namazı kıldırdığını iddia etti. Buna yakın bir açıklamayı bakın geçmişte kim yapmıştı?

İran'dan Gülen benzeri açıklama: Peygamber...
Eklenme: 21 Aralık 2016, 23:41
Bu haber 27.162 kez okundu

Islah haberin haberine göre; Suriye’de Nusayri Esed rejimini, Ortadoğu’da da İsrail’i ayakta tutarak işledikleri katliamları meşrulaştırmak isteyen İran, bu seferde Hz. Muhammed’e açıktan iftirada bulunarak Peygamber Efendimizin Halep’te Nusayri ve Mecusi İran saflarında savaştığını hatta Fetih Namazı kıldırdığını iddia etti.

Suriye'nin Halep kentinde bir taraftan can pazarı yaşanırken diğer taraftan da doğu Halep bölgesinden tahliye edilmek için bekleyen sivillerin tahliye işlemleri aralıklarla devam ediyor.

Suriye haberleriyle tanınan Orients News’in verdiği habere göre, Suriye'de Rus/İran destekli rejim güçlerinin doğu Halep'te yaptığı katliamı meşrulaştırmak isteyen İran’ın Devrim Muhafızlarına yakın Watan Emrooz gazetesine göre, Hz. Muhammed’in Halep'in İran destekli güçlerce ele geçirilmesi sırasında rejim/İran saflarında muhaliflere karşı savaştığı hatta militanların Hz. Muhamed (SAV) arkasında Fetih namazı kıldığını yazdı. Haberin devamında ise her kim ki Haleb’in Esed/İran güçlerince kazanılmasına sevinmemiş ise Müslüman olmadığına Hz. Muhammed’İn dinine tabii olmadığını iddia etti. 

Bu komik iftirayı geçmişte FETÖ Terör örgütünün başındaki kişide yapmıştı hatırlarsanız eğer Teröristbaşı Fethullah Gülen Türkçe Olimpiyarına Peygamberimizde katıldı diyerek kendini komik duruma düşürmüştü.

Dinlerini kitaptan öğrenmeyen bu iki grupta yaşadıklarını din zannedip insanlara nakletmekten usanmamış ve rezillikleri daha dünyadayken insanlara ulaşmaktadır.

 
EtiketlerFETÖİRANHALEPKATLİAM
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Hakikat

Siz hz.Ali demeniz için agzinizi yikamaniz gerek hz.aliyi bizim turkiyedeki muslumanlardan daha iyi sevemezsiniz

Cevapla

Hakikat

Eyy lanetullah hamaney melunu senin gercek yuzun er yada gec cikacak hz.aişeye fahişe diyen hz.omere lanet eden bir kavim lanetlikltir..topunuzun cani cehenneme cehennem kopekleri..

Cevapla

Suat turhan

Yav hehe

Cevapla

  • 'Fırat'ın batısı temizlenene kadar bu operasyon bitmeyecek'
  • ABD'li elçiden Türkiye'ye 'dinsizlik' tavsiyesi
  • Teröristbaşı Gülen'den tehdit gibi açıklama!
  • Trump'tan tehlikeli çağrı!
  • CHP'lileri üzen görüntü! Mustafa Kemal heykeli söküldü
  • Halep'ten tahliyeler tamamlandı!
  • Suikastçının anne ve babasının ifadeleri ortaya çıktı
  • Emekliye büyük müjde! Kabul edildi
  • CHP'li vekile tokat gibi 'fedai' cevabı!
  • 4 çocuğu da Levent Kırca'nın mirasını reddetti
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelini ödersiniz!
  • Türkiye, El Bab'tan çekiliyor mu? TSK açıkladı!
  • Flaş açıklama: Karlov'a saldırmak Rusya'ya...
  • Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı FETÖ'den tutuklandı!
  • Türkiyeli Müslümanları temsilen FETÖ imamını çağırdılar!
  • Bahçeli'den kritik açıklama: Ne pahasına olursa...
  • İşte elçi suikastının dakika dakika anatomisi!
  • 'Derhal terk etsinler'
  • Öldürülen DEAŞ'lı teröristlerin üzerinde şoke eden detay!
  • İşte sözün bittiği o kare
  • TSK'dan son dakika El Bab açıklaması
  • Erdoğan: Durursak kendimizi Sevr şartlarında buluruz
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Arapça konuştu diye uçaktan attılar!Arapça konuştu diye uçaktan attılar!

ABD'nin Delta Havayolları'na ait uçakta telefonda annesi ile Arapça konuşan…

ABD'li elçiden Türkiye'ye 'dinsizlik' tavsiyesiABD'li elçiden Türkiye'ye 'dinsizlik' tavsiyesi

Türkiye’de seküler(dini değerlerin olmadığı) geleneğin bozulmaması gerektiğini iddia eden ABD’li…

Trump'tan tehlikeli çağrı!Trump'tan tehlikeli çağrı!

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, ülkesinin nükleer silah kapasitesinin artırılması…

Rusya’dan Suudi Arabistan’a teklifRusya’dan Suudi Arabistan’a teklif

Rusya, Türkiye ve İran ile beraber , Suriye’de barışın sağlanması…

'Halep'e biz dönemezsek çocuklarımız dönecek''Halep'e biz dönemezsek çocuklarımız dönecek'

Zalim Esed rejimi kuşatmasındaki doğu Halep ve muhaliflerin kuşatmasındaki Fua…

Birleşmiş Milletlerden İHH açıklamasıBirleşmiş Milletlerden İHH açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'deki…

DAEŞ Türk tankını kaçırdı iddiasıDAEŞ Türk tankını kaçırdı iddiası

Operasyonların devam ettiği Suriye'nin El Bab kentinde DAEŞ'li teröristlerin 2…

Vücut losyonu içerek ölenlerin sayısı 71’e yükseldiVücut losyonu içerek ölenlerin sayısı 71’e yükseldi

Rusya’da içinde alkol bulunan vücut losyonu içerek hayatını kaybedenlerin sayısı…

Trump'tan nükleer gözdağıTrump'tan nükleer gözdağı

ABD'nin 45. başkanı seçilen ve 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan…