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'İran'dan gelecek hacı adaylarını memnuniyetle karşılarız'

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Benten, "Suudi Arabistan, İran ve bütün İslam dünyasından gelecek hacı adaylarını memnuniyetle karşılar." dedi.

'İran'dan gelecek hacı adaylarını memnuniyetle karşılarız'
Eklenme: 29 Aralık 2016, 20:20
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Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten, milliyet ve mezhepsel kimliklerine bakmaksızın hac ve umre ziyaretine gelecek herkesi memnuniyetle kabul edeceklerini belirterek, bu yönde İran'a bir davet gönderdiklerini açıkladı.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Benten, başkent Riyad'daki bakanlık binasında yaklaşık 80 ülkeden gelen hac işleri temsilcileri ile bir araya gelerek, İslam dünyası ve diğer ülkelerden gelecek hacı adaylarının hazırlıklarını ele aldı.

Bakan Benten, toplantıyı, bu yıl hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklara gelecek Müslümanlara gerekli hazırlıkların yapılması konusunu ele almak amacıyla Kral Selman bin Abdulaziz'den aldıkları talimat üzerine gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

İran vatandaşlarının hac yapması konusuna da değinen Benten, şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan, İran ve bütün İslam dünyasından gelecek hacı adaylarını memnuniyetle karşılar. Hacı adaylarının hazırlıkları için bu görüşmelere İran Hac ve Ziyaret Kurumu heyeti de davet edildi. Suudi Arabistan hükümeti, milliyet ve mezhepsel kimliklerine bakmaksızın hac ve umre ziyaretine gelecek herkesi memnuniyetle kabul eder."

İran ile Suudi Arabistan arasında yaşanan gerginlik nedeniyle bu yıl sadece yurt dışında yaşayan İranlılardan bir kısmı hac görevini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a gitmişti.

İran İslami İrşad ve Kültür Bakanlığı, Suudi Arabistan'la yaşanan vize sorunu ve hacıların kutsal topraklara gidişi ve güvenliği gibi konularda anlaşma sağlanamadığı gerekçesiyle İran vatandaşlarının bu yıl hacca gitmeyeceklerini açıklamıştı.

Suudi Arabistan yönetimi ise İranlı hacı adaylarının ibadetlerini yerine getirmesi için İran Hac ve Ziyaret Kurumu heyetinin öne sürdüğü taleplerin karşılandığını ancak İran heyetinin hac mevsimi düzenlemeleri için hazırlanan anlaşmaya imza atmadığını bildirmişti.

İran'ın dini lideri Hamaney ise tüm bu gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada, Riyad yönetimini "İran vatandaşlarının bu yılki hac ibadetine engel olmakla" suçlamıştı.

Kaynak: AA

 
EtiketlerBentenHacSuudi ArabistanUmreAnadolu Ajansı
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