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İran'dan füze açıklaması

İran Devrim Muhafızları Komutanı Caferi, füze kapasitelerini iki bin kilometre menzille sınırlı tutacaklarını açıkladı.

31 Ekim 2017 Salı 14:53
İran'dan füze açıklaması

Tahran'da düzenlenen ''Terörsüz Dünya'' başlıklı toplantının ardından gazetecilere konuşan İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, füze kapasitelerini arttırabilme imkânlarının olduğunu, ancak bunu yapmayacaklarını söyledi.

MENZİL İÇİNDE ABD'NİN YOĞUN VARLIĞI VAR

Caferi, "Ülke liderinin belirlediği politika doğrultusunda füze kapasitemizi iki bin kilometreyle sınırlı tutuyoruz. Bunun üzerine çıkma imkânımız var ancak bu mesafe bizim için yeterlidir. Çünkü ABD'nin bu menzil içinde yoğun bir varlığı var ve kolaylıkla onlara yıkıcı karşılık verebiliriz." dedi.

ABD Temsilciler Meclisi, cuma günü İran'ın uzun menzilli balistik füze programı konusunda ikiye karşı 423 oyla yeni yaptırım öngören tasarıyı kabul etmişti.

ABD'nin aldığı bu karara önceki gün yaptığı bir konuşmada tepki gösteren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, " Füze üretiyoruz ve üretmeye de devam edeceğiz " demişti.

DHA

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 14:53
  1. İran
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  3. Tahran
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