İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İran'dan flaş Suudi Arabistan'da açıklaması!

İran medyası, Suudi Arabistan Kralı Selman'ın veliaht prens Nayif'i görevden alarak yerine oğlu Muhammed bin Selman'ı atamasını 'yumuşak darbe' olarak nitelendirdi.

21 Haziran 2017 Çarşamba 15:38
İran'dan flaş Suudi Arabistan'da açıklaması!

İran medyası Suudi Arabistan Kralı Selman’ın veliaht prens Muhammed bin Nayif’i görevden alarak yerine oğlu Muhammed bin Selman’ı veliaht prens olarak atamasını ‘yumuşak darbe’ olarak nitelendirdi.

Middle East Monitor'un haberine göre, İran devlet televizyonu web sitesinde Suudi Arabistan’daki karar için “Suudi Arabistan’da yumuşak darbe” başlığını kullandı.

Kral Selman'dan değişiklik kararı

Suudi Arabistan Kralı Selman, bu sabah veliaht prens Nayif'i görevden alarak yerine oğlu Muhammed bin Selman'ı atadı. Yeni veliahtın İçişleri Bakanlığının yanı sıra Savunma Bakanlığı'nı da sürdüreceği açıklandı. Nayif'in görevden alındığı Kraliyet Divanında alnınan başka bir karar ile de kral ve veliaht seçimlerinde yeni bir düzenleme yapıldı.

İran ile gerilim arttı

İran ile Suudi Arabistan arasındaki gerilim özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın Riyad'a gerçek gerçekleştirdiği zirvenin ardından yükselmeye başladı. Riyad zirvesinde konuşan Kral Selman ve Trump, İran'ı hedef almış ve terörizme destek verdiğini söylemişlerdi. Riyad zirvesinden sonra açıklama yapan İran dini lideri Hamaney ise Suudi yönetimini "aptal" olarak nitelendirmişti.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 15:38
  1. İçişleri Bakanlığı
  2. İran
  3. Arabistan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sudan'da askeri helikopter düştü: 4 ölü
    1. Sudan'da askeri helikopter düştü: 4 ölü
    2. Evlilik programları yerine o..
    3. Rusya'dan yeni S-400 açıklaması
    4. Sevkiyat başladı! Terör örgütüne..
    5. Katar'dan ambargo açıklaması: Sonsuza..
    6. Portekiz’deki yangın 3 gündür devam..
    7. İranlı dolandırıcı yakalandı
    8. Yeltsin'e diz çöktüren Çeçen liderin..
    9. CHP'li vekilden güldüren sitem:..
    10. Büyük operasyon kapıda!
    11. 'Babam işkenceci bir polisti'
    12. ODTÜ ile ilgili bomba anket: Yıkıp..
    13. Ramazan Tatilini 23 gün olarak ilan etti
    14. Rus jetleri, o ülkenin savaş uçağını..
    15. 'Euro/Dolar'da 1.18'i görebiliriz'
    16. 2 valiyle ilgili çok ilginç çeken..
    17. Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri
    18. 11 yaşındaki çocuk sürücü polise böyle..
    19. İspanyol basınından Arda Turan iddiası
    20. Feto'nun 3 ay önceki 'zehir..
    SubhanAllah! NASA açıkladı: Tarihi keşif
    SubhanAllah! NASA açıkladı: Tarihi keşif
    MR odasında korku dolu anlar! Belinden fırladı… Silaha baktıklarına gözlerine inanamadılar!
    MR odasında korku dolu anlar! Belinden fırladı… Silaha baktıklarına gözlerine inanamadılar!
    Köksal Toptan'a kritik görev!
    Köksal Toptan'a kritik görev!
    Yürüyüşe katılmayan Baykal'dan flaş açıklama!
    Yürüyüşe katılmayan Baykal'dan flaş açıklama!