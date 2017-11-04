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İran'dan flaş Suriye açıklaması

İran dini lideri Ali Hamaney'in basın sözcüsü Ali Ekber Velayeti, Suriye ordusunun Rakka'yı geri alacağını söyledi.

04 Kasım 2017 Cumartesi 16:48
İran'dan flaş Suriye açıklaması

Velayeti, dün yaptığı açıklamada Suriye ordusunun Rakka şehrini ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri’nden (SDG) geri alacağını belirtti. SDG'nin büyük kısmının terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG oluşturuyor.

"RAKKA'YI KURTARACAKLAR"

Velayeti’nin, Beyrut ziyaretinde bir televizyon kanalına yaptığı yorumda “Yakın gelecekte hükümet güçleri ile Haşdi Şabi Suriye’de ve Fırat’ın doğusunda ilerleyişlerini ve Rakka şehrini kurtardıklarına şahit olacaksınız” dediğini aktardı.

Velayeti sözlerinin devamında İran’ın ABD’nin Suriye’yi bölmesine izin vermeyeceğini de vurguladı.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 16:48
  1. Ali Hamaney
  2. suriye
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