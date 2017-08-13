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İran, terör devleti İsrail'e karşı oynayan 2 futbolcuyu milli takımdan men etti

İran, işgal devleti İsrail takımına karşı müsabahaya çıktıkları gerekçesiyle 2 futbolcuyu milli takımdan men etti.

13 Ağustos 2017 Pazar 09:12
İran, terör devleti İsrail'e karşı oynayan 2 futbolcuyu milli takımdan men etti

İran Spor Bakanlığı, UEFA Avrupa Ligi’nde İsrail’in Maccabi Tel Aviv takımına karşı geçen hafta yapılan karşılaşmada forma giydikleri gerekçesiyle Yunanistan’ın Panionios takımlarında top koşturan Masoud Shojaei ile Ehsan Haji Safi’yi ömür boyu milli takım forması giymekten men etti.

"KIRMIZI ÇİZGİMİZİ İHLAL ETTİLER"

33 yaşındaki Masoud Shojaei ile 27 yaşında olan Ehsan Haji Safi, İran milli takımın en önemli oyuncuları arasında gösteriliyor. İran Spor Bakanı Yardımcısı Muhammed Reza Dawarzani, “Bu iki futbolcu kırmızı çizgimizi ihlal ettikleri için hiçbir zaman milli takıma davet edilmeyecekler.“ dedi.

İsrail’i tanımayan ve bu ülke ile resmi ilişkisi olmayan İran, sporcularını İsrail’e karşı uluslararası turnuvalarda ve yarışmalarda mücadele etmesini de yasaklıyor.

Geçen yılki Rio Oyunları’nda İranlı sporcu Alireza Hojasteh, İsrailli bir sporcuyla karşılaşma olasılığı nedeniyle Judo karşılaşmasından çekilmişti.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 09:12
  1. İran Spor Bakanlığı
  2. Maccabi Tel Aviv
  3. UEFA Avrupa Ligi
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