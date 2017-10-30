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İran'dan flaş IKBY açıklaması

İran, Kuzey Irak'la sınır kapılarındaki tüm sınırlamalar kalkacak açıklaması yaptı.

30 Ekim 2017 Pazartesi 12:52
İran'dan flaş IKBY açıklaması
Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 12:52
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  2. kuzey ırak
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