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İran'dan flaş çıkış: Türkiye Afrin'de İsrail ile savaşıyor

Zeytin Dalı Operasyonu ile birlikte oluşan yeni tabloda nasıl pozisyon alacağını merak edilen Tahran yönetimi, ABD destekli terör örgütü PKK/PYD’yi hedef aldı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 08:45
İran'dan flaş çıkış: Türkiye Afrin'de İsrail ile savaşıyor

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, ABD’nin Suriye’yi Fırat’ın doğusundan bölmek istediğini söyledi. Başkent Tahran’da Birleşmiş Milletler’in Irak Temsilcisi Jan Kubish’i ağırlayan Velayeti, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında “Washington yönetimi, kontrolündeki terörist gruplar ile Fırat’ın doğusunda ayrı bir devlet kurmak için harekete geçti. Ancak ABD ve müttefikleri bölgede eskisi kadar güçlü değil. Bölge halkları Pentagon’un planlarına izin vermeyecektir” dedi.

'RİYAD DA İŞİN İÇİNDE'

Tahran’ın Suriye’nin toprak bütünlüğünden yana olduğunu vurgulayan Velayeti, “ABD’nin senaryoları bitmiyor. İsrail ve Suudi Arabistan da parçalanmış Suriye projesini destekliyor” ifadelerini kullandı.

'İSRAİL PKK’YI DESTEKLİYOR'

İran'ın resmi ajansı Tasnim’de çıkan bir analizde terör örgütü PKK’nın İsrail bağlantısına değinildi. Örgütün Tel Aviv’den silah aldığının vurgulandığı analizde, Zeytin Dalı Harekatı için “Türkiye aslında Afrin’de İsrail ile savaşıyor” denildi.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 08:45
  1. Ayetullah Ali Hamaney
  2. iran
  3. YPG
  • ihsanihsan1 sa önce
    işte doğru teşhis allah razı olsun hamaneyden ne o yahu meclişste iran basınında saçma yazılar çıkıyor
  • bozerenbozeren1 sa önce
    ha bunu böyle bileydin!
  • anti israil anti israil 1 sa önce
    Be alçak o zaman neden istikrar bozuluyor diye aciklama yapıyorsunuz cikin gelin beraber savasalim ABD ye karsi
  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp1 sa önce
    Çok doğru ; PKK nın arkasında İsrail var ; ABD ise bir İsrail uşağı . . . bayrağındaki yıldızlar Masonluk / yani Yahudi köleliği işaretleri . . . İsrailin amacı Büyük İsraili kurmak . . . Müslümanlar da akıllanıp birleşmezlerse Büyük İsrail kurulacaktır . . .
  • Cemil AYDINCemil AYDIN1 sa önce
    Sıkıştın değilmi .....l Hamaney şimdide Kankan İsrail yine imdadına yetişecek zannediyorsun???Yıllarca PJAKla anlaşıp PKK yı içten içe Türkiyeye saldırması için destekleyen sen değilmisin Eyyyy Zalim Hamaney....İran bir İngiliz projesidir ve İsrailin garantörüdür.ABD den her türlüdesteği görmektedir ve islam dünyasının Fetösü bu Takiyyeci Muta çocuklarıdır bakmayın bunların kayıkçı kavgasına kanmayın inanamayın danışıklı dövüşlerine şarlatan dini lidermiş peh...
  • Kadir bashoruzKadir bashoruz1 sa önce
    İrana sormak lazim herkes birilerine yardim yaparken sen davetiyemi bekliyon sen turbunlerden macmi izliyon kac kac bitecek buna turkiyenin gucu yetecek elbet
  • RPRP1 sa önce
    NİHAYET JETON DÜŞTÜ BİZ KİMLE SAVAŞIYORUZ YEDİ ÇIHANLA SAVAŞIYORUZ .
  • Yunus16Yunus161 sa önce
    TERÖRİSTLERİN ARKASINDA BÜTÜN HAÇLI VE İSRAİL VAR ! SİZ HALA UYUYUN İRAN YÖNETİMİ
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