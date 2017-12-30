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İran'dan flaş açıklama: Savaşı desteklediniz

İran'da düzenlenen protesto gösterilerini teşvik eden ABD'ye Tahran hükümetinden cevap geldi.

30 Aralık 2017 Cumartesi 22:34
İran'dan flaş açıklama: Savaşı desteklediniz

Tahran, Reşt, Meşhed, Şiraz, İsfahan, Hemedan ve Kirmanşan kentlerine yayılan protestoların ardından bu kez yönetim yanlıları gövde gösterisi için sokaklara döküldü.

''DARBEYİ, SAVAŞI DESTEKLEDİNİZ''

Kasımi, İran'da demokratik isteklerin kanunlar çerçevesinde istenmesi ve talep edilmesinin mümkün olduğunu belirtti. İranlı sözcü, ABD'nin son 70 yılda İran'da darbeyi, eski rejimi, 'zoraki savaş' döneminde Saddam Hüseyin'i desteklemesini hatırlatarak, ‘'Amerikan yetkilileri büyük ve bilge İran milleti için fikir belirtecek durumda değiller'' dedi.

''MEDENİ İSTEKLERİNİ DİLE GETİRİYORLAR''

''İran halkı, son günlerde bazı medeni isteklerini dile getirmek için kentlerde yapılan toplantıları ABD'li yöneticilerin fırsatçı bir şekilde desteklemelerini Amerikan hükümetinin riya ve hilesi olarak görmektedir'' diye devam eden Kasımi, İran halkının Başkan Donald Trump ve diğer Amerikan yetkililerinin ucuz söylemlerine değer vermediğini dile getirdi.

''İRAN HALKI HER ZAMAN MEYDANLARDADIR''

İran halkının seçimlere geniş katılımının, ülkenin kaderini belirlemedeki faal varlığının ve kurumlarla ilgili eleştirel yaklaşımlarının ülkenin ve devrimin ilerlemesinin sebepleri olduğunu anlatan Dışişleri Sözcüsü, 'halkın her zaman meydanlarda olmasının ülke ve halkın kötülüğünü isteyenler karşısında direnişin en önemli sebepleri olduğunu' ifade etti.

Bunun aynı zamanda Trump hükümetinin İran'ın kötülüğünü isteyenlerin başında geldiğini ispatladığını söyleyen Kasımi, ''İran halkı, Trump'ın Filistin ile ilgili sergilediği tutumu, İran halkının ABD'ye girişini yasaklamasını ve ABD'deki bazı İranlıları tutuklamasını unutmadı, daima hatırlayacak'' dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI: YASADIŞI GÖSTERİLERE KATILMAYIN

İran İçişleri Bakanı Abdulrahman Rahmani Fazli de halka yasadışı gösterilere katılmama çağrısı yaptı.

Fazli "Düzenleyenler için de diğer yurttaşlar için de sorun yaratacak yasadışı gösterilere katılmayın'' ifadelerini kullandı. Bununla birlikte Tahran ve diğer kentlerde düşük katılımlı protestolar yapıldığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 22:34
  1. İran
  2. ABD
  3. Tahran
  4. Reşt
  5. Meşhed
  6. Şiraz
  7. İsfahan
  8. Hemedan
  9. Kirmanşan
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