İran'dan flaş açıklama: Rusya isterse...

Hüseyin Dehghan, talep olması halinde Hamedan'da bulunan hava üssününün Rusya'nın kullanımına açılacağını duyurdu.
"SUUDİ ARABİSTAN GÖRÜŞMELERDE OLMASIN"
Öte yandan Suudi Arabistan'ın Suriye görüşmelerinde yer almaması gerektiğini savunan Dehghan, askeri yetkililerin gerektiği takdirde Halep'e gönderilebileceğini de açıkladı.
"ABD İLE HİÇBİR ZAMAN İŞBİRLİĞİ YAPMAYACAĞIZ"
Rus RT televizyonuna konuşan Dehkan ayrıca, “Amerikalılarla hiçbir zaman eylemlerimizi koordine etmedik. Onlarla Suriye konusunda hiçbir zaman da işbirliği yapmayacağız” dedi.