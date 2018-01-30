Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hamaney'den flaş ABD açıklaması: DEAŞ'ı...

İran Lideri Ali Hamaney, ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ı Afganistan'a taşıdığını öne sürdü.

30 Ocak 2018 Salı 12:31
Hamaney'den flaş ABD açıklaması: DEAŞ'ı...

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da konuşan Hamaney, Afganistan'da son günlerde düzenlenen, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırıların arkasında ABD'nin olduğunu iddia etti.

Suriye ve Irak'ta etkisiz hale gelen DEAŞ'ın ABD tarafından Afganistan'a yönlendirildiğine işaret eden Hamaney, "ABD, DEAŞ'ı Afganistan'a taşıyarak bölgede kendi varlığına gerekçe oluşturmaya ve İsrail'in güvenliğini sağlamaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin desteklediği terör örgütlerinin Şia ve Sünni ayrımı yapmaksızın insanları hedef aldığını dile getiren Hamaney, Washington yönetiminin bölge ülkelerini birbirine düşürerek İsrail'i unutturmaya çalıştığını kaydetti.

Afganistan'da son bir ayda Taliban ve DEAŞ saldırılarında çoğunluğu sivil 282 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla kişi yaralandı.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 12:31
  1. iran
  2. abd
  3. hamaney
  4. DEAŞ
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ASELSAN'dan müthiş başarı
    1. ASELSAN'dan müthiş başarı
    2. Erdoğan o slogana kayıtsız kalmadı
    3. 2 köy daha ele geçirildi
    4. Erdoğan ve Yıldırım'dan 'Davutoğlu'..
    5. İran'dan flaş ABD açıklaması: DEAŞ'ı...
    6. Portakal skandal açıklamaya sahip çıktı
    7. BM'den küstah 'Zeytin Dalı Harekatı'..
    8. Ümraniye'deki cadde trafiğe kapatıldı!..
    9. Pakistan'da patlama! Ölüler var
    10. Haddini aşmaya devam ediyor!
    11. Bomba iddia: ABD'ye müdahale edilecek
    12. Araç sahipleri dikkat! Yarın son gün
    13. Rusya'dan kritik S-400 açıklaması
    14. CHP ''Yaşasın İslam'' denilmesinden..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti..
    16. Afrin harekatını hedef aldı!..
    17. 'PYD'yi bırakalım rezil oluyoruz'
    18. Öğretmen maaşlarında bir ilk! Aynı..
    19. ABD'den dikkat çeken Rusya itirafı
    20. Ocak’ta ihracat yüzde 15 artacak
    Afrin'de sıkışan teröristlere 'destek' geldi!
    Afrin'de sıkışan teröristlere 'destek' geldi!
    PYD Afrin'i Esed'e mi teslim ediyor? Cevap verdiler
    PYD Afrin'i Esed'e mi teslim ediyor? Cevap verdiler
    Ahıra girer girmez korkunç manzarayla karşılaştı
    Ahıra girer girmez korkunç manzarayla karşılaştı
    Emekli Korgeneralden Zeytin Dalı harekatı çıkışı!
    Emekli Korgeneralden Zeytin Dalı harekatı çıkışı!
    'ABD askeri, Menbiç'ten çekilmeyecek'
    'ABD askeri, Menbiç'ten çekilmeyecek'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    İran'dan Afrin'e gelmişlerdi! TSK çarptı
    İran'dan Afrin'e gelmişlerdi! TSK çarptı
    Çekilin, yoksa vururuz!
    Çekilin, yoksa vururuz!