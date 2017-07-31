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İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, yarın Türkiye'ye geliyor.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 17:06
İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Filistin'e ilişkin son gelişmeleri değerlendirmek üzere 1 Ağustos'ta İstanbul'da olağanüstü toplanacak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) oturumuna katılacağı bildirildi.

Açıklamada, "İslam ülkeleri, bazı fikir ayrılıklarına rağmen Filistin meselesinin İslam dünyasının birinci meselesi olduğunu hiç bir zaman unutmamalılar. Bu mesele ancak İslam ümmetinin birliği ve İşgalci Siyonist rejimine baskıyla hallolur" ifadelerine yer verildi.

İslam İşbirliği Teşkilatı, Türkiye’nin çağrısı üzerine dışişleri bakanları düzeyinde yarın İstanbul’da olağanüstü toplanacak.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 17:06
  1. iran
  2. iran filistin
  3. filistin
  • vatansevervatansever17 dk önce
    Birgun karalar bir gun ak...bir gun mezhepciler, birgun ummetci...ne yazsam ertesi gun pisman olacam..en iyisi susmak be beklemek..icraatlari gormek..
  • iranyezitcumhuriyeti...iranyezitcumhuriyeti...21 dk önce
    Yillarcakudusuvefilistinişiiliğiyaymakiçin...sofralarindamezeolarakkulananbuelikanlikatillerireiskuddusiçinsamimibirsekildesahayainincesudancikmisbaliğadöndüler...suankihaleri ...elerindensuistimalmalzemelerialinmiş...paniklesiritaraksucüstüyakalanmisbirsuclueuhhali...
  • sarpsarp29 dk önce
    iran musluman degilki islami konulara muslumanlara sahip çıksın israil için casuslugâ geliyor.
  • Süleyman AydınSüleyman Aydın34 dk önce
    önce iran önden buyursun. Önce israile 5-10 adet etkili bir füze atsın görelim.
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