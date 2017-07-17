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İran petrol araştırmalarını Rus şirkete devretme karar aldı

İran, ülkenin güneybatısında yer alan Huzistan eyaletindeki Şadgan ve Rag Safid sahalarında petrol ve gaz araştırmalarını Rus Petrol Şirketi Zarubezhneft'e devretme kararı aldı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:54
İran petrol araştırmalarını Rus şirkete devretme karar aldı

İran'ın güneybatısında yer alan Huzistan eyaletindeki Şadgan ve Rag Safid sahalarında petrol ve gaz araştırmaları, Rus Petrol Şirketi Zarubezhneft'e devredildi.

İran resmi haber ajansının (İRNA) İran Milli Petrol Şirketi'ne (NIOC) dayandırdığı haberine göre, Zarubezhneft ile imzalanan anlaşmayla, Şadgan ve Rag Safid sahalarındaki gaz ve petrol araştırmaları Rus şirkete verildi.

Anlaşma gereği, Zarubezhneft şirketinin Huzistan eyaletinde yer alan sahaların geliştirilmesi ve petrol araştırmaları için projelerini en geç 9 ay içerisinde NIOC'ye sunması gerekiyor.

İran, petrol anlaşmaları için getirdiği yeni model "Iran Petroleum Contract" (IPC) kapsamında, 100 milyar dolar değerinde olan 49 petrol ve doğal gaz sahasını yabancı yatırımcılara açmıştı.

Bugün imzalanan mutabakatın, Rus Zarubezhneft şirketi ile yapılan 8'inci anlaşma olduğu kaydedilirken, Rusya'nın Gazprom ve Russneft şirketleriyle de petrol araştırmaları konusunda varılan mutabakatların henüz imza aşamasına geçmediği belirtiliyor.

NIOC, iki hafta önce, bölgenin en büyük doğal gaz sahası Güney Pars'ın 11. safhasının geliştirilmesi için Fransız petrol şirketi Total ile anlaşma imzalamıştı.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:54
  1. İran
  2. Rusya
  3. İran Milli Petrol Şirketi
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