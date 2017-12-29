İran'dan devrim gibi karar: Artık tutuklanmayacaklar

İran'da 1979 senesindeki İslam Devrimi'nden bu yana uygulanan İslami kıyafet zorunluluğunda yeni bir adım atıldı.



İran'da yayın yapan Sharq gazetesinin haberine göre, Tahran Polis Şefi Hüseyin Rahimi, İslami kıyafet kurallarına uymayan kadınların artık polis merkezlerine götürülmeyeceğini ve haklarında soruşturma başlatılmayacağını söyledi.



'İSLAMİ REFERANSLARA GÖRE EĞİTİLECEK'



Başkent Tahran'da 100'den fazla merkez açtıklarını söyleyen Rahimi, kurallara uymayan kadınların tutuklanmak yerine açılan eğitim merkezlerinde İslami referanslara göre eğitileceğini açıkladı. Öte yandan yasağı ihlal eden kadınlar hakkında ihlal tekrarı yapmaları halinde hukuki işlem yapılabileceği belirtiliyor.



