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İran'dan çok sert cevap! Misillemede bulunacağız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran'a yönelik aldığı yeni yaptırım kararına sert tepki göstererek misillemede bulunacaklarını açıkladı.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 14:56
İran'dan çok sert cevap! Misillemede bulunacağız

Bakanlar Kurulu toplantısında ABD Temsilciler Meclisi'nin İran'a karşı aldığı yaptırım kararını değerlendiren Hasan Ruhani, "ABD'nin kararına karşın mutlaka karşı eylemde bulunacağız" dedi.

"BU GİBİ YAPTIRIMLAR DİRENCİMİZİ KIRAMAZ"

Ruhani, "Düşman, ahdinin bir bölümünü çiğniyorsa biz de bir bölümünü çiğneriz, tümünü çiğnerse biz de tümünü çiğneriz. Bu gibi yaptırımlar, ne İran milleti ve devletinin direncini kırabilir ve ne de politika ve yönteminde bir değişikliğe neden olur" diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı, "ABD, bölgenin hassas su yollarının dünya için güvenli su yolu olmasını istiyorsa, bu tip politikalardan vazgeçmeli" çağrısında bulundu.

ABD'DEN 3 ÜLKEYE YAPTIRIM KARARI

ABD Temsilciler Meclisi'nde dün yapılan oylamayla İran, Rusya ve Kuzey Kore’ye yeni yaptırımların getirilmesi kabul edildi. Tasarıda, İran balistik füze çalışmaları gerekçesiyle yaptırım kapsamına alındı.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 14:56
  1. iran
  2. abd
  3. rusya
  4. Kuzey Kore
  5. hasan ruhani
  • Bir Dadaş Gibi Bir Dadaş Gibi 45 dk önce
    Aynen öyle abi En büyük düşmanlarımızdan biridir iranABD ile İran birbirinin kankasıdır. Dikkat ediyormusunuz dünyanın her yerinde müslüman ülkeleri eziyet çekiyor ama nedense İranda tık yok....
  • Osman Osman 1 sa önce
    Çok komik ruhani çok sert derken kaç şiddetinde
  • ali aliali ali1 sa önce
    siz bir halt yapamazsınız 50 yaşındayım ancak konuşursunuz sadece Müslümanlara zulmedersiniz onlar sizin abiniz babanız kardeşiniz onlar size siz onlara dokunmazsınız dokunamazsınız boş boş havlayıp durma bari
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