İran'dan çok sert cevap! Misillemede bulunacağız

Bakanlar Kurulu toplantısında ABD Temsilciler Meclisi'nin İran'a karşı aldığı yaptırım kararını değerlendiren Hasan Ruhani, "ABD'nin kararına karşın mutlaka karşı eylemde bulunacağız" dedi.

"BU GİBİ YAPTIRIMLAR DİRENCİMİZİ KIRAMAZ"

Ruhani, "Düşman, ahdinin bir bölümünü çiğniyorsa biz de bir bölümünü çiğneriz, tümünü çiğnerse biz de tümünü çiğneriz. Bu gibi yaptırımlar, ne İran milleti ve devletinin direncini kırabilir ve ne de politika ve yönteminde bir değişikliğe neden olur" diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı, "ABD, bölgenin hassas su yollarının dünya için güvenli su yolu olmasını istiyorsa, bu tip politikalardan vazgeçmeli" çağrısında bulundu.

ABD'DEN 3 ÜLKEYE YAPTIRIM KARARI

ABD Temsilciler Meclisi'nde dün yapılan oylamayla İran, Rusya ve Kuzey Kore’ye yeni yaptırımların getirilmesi kabul edildi. Tasarıda, İran balistik füze çalışmaları gerekçesiyle yaptırım kapsamına alındı.