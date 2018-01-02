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İran'dan provokatörlere uyarı

Tahran Devrim Mahkemesi Başkanı Musa Gazanfer Abadi, ülke sokaklarını karıştıran eylemcilere uyarıda bulundu.

02 Ocak 2018 Salı 14:18
İran'dan provokatörlere uyarı

Tahran Devrim Mahkemesi Başkanı Musa Gazanfer Abadi, ülke sokaklarını karıştıran eylemcilere uyarıda bulundu.

Tesnim ajansına konuşan Abadi, "3'üncü ve sonraki günlerinde gösterilere katılan eylemcilerden gözaltına alınanların cezaları daha ağır olacak. Çünkü, İçişleri Bakanlığı tarafından gösterilerin izinsiz olduğu açıklaması yapılmasına rağmen, bu kimseler bilerek ve kasıtlı olarak toplumda kargaşa çıkarma girişiminde bulundu." dedi.

Devam eden günlerde gösterilere katılımların "vatandaşlık hakkını kullanma" şeklinde değerlendirilmeyeceğini vurgulayan Abadi, "Bilakis bu kişiler, rejimin temellerine kasteden kişiler olarak kabul edilecek. Gözaltına alınanlar, ulusal güvenliğe saldırı ve kamu malına zarar verme gibi ağır ithamlarla suçlanabilecek." diye konuştu.

Gözaltına alınan göstericilerin ivedilikle yargılanacağını öne süren Abadi ayrıca, eylemlerden birine "öncülük eden ve gözaltına alınan göstericinin" yabancı ülke istihbarat birimleriyle irtibatının tespit edildiğini iddia etti.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 14:18
  1. İran
  2. Musa Gazanfer Abadi
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