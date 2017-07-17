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İran'dan Barzani'ye sert tepki: Kabul edilemez!

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Iraktan ayrılmasını öngören bağımsızlık referandumunu "kabul edilemez" diye değerlendirdi.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 15:34
İran'dan Barzani'ye sert tepki: Kabul edilemez!

Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri komutanlarının hazır bulunduğu bir toplantıda konuşan Tümgeneral Bakıri, Irak’ta referandum konusunun gündeme getirilmesinin bölgede yeni sorunların ortaya çıkması için bir başlangıç olacağını öne sürdü.

İranlı General, Bu asla Irak’ın komşuları tarafından kabul edilebilir değildir. Irak’ın bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün korunması ülkedeki tüm mezhep ve etnik grupların yararıdır" diye konuştu.

Tümgeneral Bakırı, "Referandum konusunun DEAŞ’ın Irak’ta büyük yenilgiye uğraması ve toprak kaybetmesinin hemen ardından ortaya konulması, normal bir olay değildir" değerlendirmesinde bulundu.

 

 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 15:34
  1. iran
  2. Barzani
  3. IKBY
  4. Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri
  • dindar kürt dindar kürt 1 sa önce
    neden kürtler ömür boyu sizin paralı askeriniz mi olacak ey iran giller kaddafi nun dedidigi gibi orta doğunun huzuru her millet ve kesimin kendi devletinikurmasında dir ve kürtler de bu orta doğu güneşi altında yerini almalı yiyorsa abd ye saldırın irangiller
Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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