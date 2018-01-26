İran’dan Akdeniz’e temizleyeceğiz!

YENİ AKİT / ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, “Biz, İran’dan Akdeniz’e; Irak, Suriye, güney hududumuz boyunca, bin 350 kilometre boyunca hiçbir terör oluşumuna izin vermeyeceğiz, bu kadar açık ve net söylüyoruz. İster Fırat’ın doğusu olsun, ister Fırat’ın batısı. Ülkemizin, milletimizin geleceğine, huzuruna, insanımızın can ve mal güvenliğine, bölgenin yeni kaoslara, yeni sorunlara itilmesine asla rıza göstermeyiz” dedi,



“Eğer yüreğiniz yetiyorsa Mehmetçik’in önüne çıkın”



Türkiye Ortak Ödeme Platformu İmza Töreni’nde konuşan Başbakan Yıldırım, PYD/PKK’nın Kilis’e yönelik roketli saldırısına ilişkin şunları dile getirdi: “Hemen arkasından gereken karşılık verildi. Bu alçakların bütün mevzileri yerle bir edildi. Biz dünyaya şunu anlatıyoruz. O camide toplanmış dua eden bu insanlardan ne istiyorsunuz alçaklar. Eğer, yüreğiniz yetiyorsa Mehmetçik’in önüne çıkın, onunla karşılaşın. Yapamazlar. Bunların işi gücü alçaklık. Nerede savunmasız bir insan varsa nerede sivil bir insan varsa ona zulmederler, onun hayatına kast ederler.” Türkiye’nin güney hudutları boyunca, ister Fırat’ın doğusu, ister batısı olsun, hiçbir terör oluşumuna izin vermeyeceklerini dile getiren Yıldırım, “Ülkemizin, milletimizin geleceğine, huzuruna, insanımızın can ve mal güvenliğine, bölgenin yeni kaoslara, sorunlara itilmesine asla rıza göstermeyiz” yorumunu yaptı.



“AMERİKA ADINA ÇOK KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ BİR İŞ”



Türkiye’nin durup dururken bu operasyonu başlatmadığına dikkat çeken Yıldırım, şöyle devam etti: “Güney hudutlarımızda oluşturulmaya çalışılan bir şer kuşağını, terör oluşumunu, sözde devlet oluşumunu yok etmek için bu operasyonu yapıyoruz. Bu haklı ve meşru bir operasyondur. Onun için dünya da, Türkiye’nin meşru müdafaa hakkını teslim etmektedir. Üzücü olan ‘müttefik’ dediğimiz NATO’da, bölgede yıllarca beraber çalıştığımız bir ülke, artık terör örgütlerine sarılmış vaziyette. Çok acı ve vahim bir durumdur. Amerika gibi bir ülkenin terör örgütleriyle iş tutması, bölgede planladığı çalışmaları terör örgütüyle yapması hakikaten Amerika adına çok küçük düşürücü bir iştir. Bizim bakımımızdan da böyle bir ülkenin yıllarca Türkiye ile birlikte çalışmış, NATO’da birlikte olduğumuz bir ülkenin NATO sınırlarını koruması gerekirken, NATO sınırlarını hedef alan silahlı oluşumlara örtülü, açık destek vermesi hakikaten akla ziyan bir iştir. Asla kabul edilemez.”



Türkiye Ortak Kart Platformu projesine de değinen Başbakan Yıldırım, 6 güzide kuruluşun bir araya gelerek vatandaşın işini kolaylaştırmak için bir teknolojik araç geliştirdiklerini, bu platformda, 177 yıllık şanlı bir geçmişi olan PTT, 160-170 yıllık geçmişi olan Türk Telekom ile Turkcell, Denizbank, Vakıf Katılım Bankası ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin BELBİM şirketinin olduğunu belirtti.



“HARCAYACAĞIZ AMA İSRAF ETMEYECEĞİZ”



Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü: “Şu anda nüfusumuzun yüzde 40’ından fazlası banka hesabı kullanmıyor. Bu ne demektir? Sayısallaşmada, dijitalleşmede alacak çok yolunuz vardır. Perakende harcamaların yüzde 60’ı da hala nakit, cepteki para ile yapılıyor. İşte bu ortak platform, vatandaşa alın teri, emeği olan parasını güvenle kullanma imkanı getiriyor. Güvenlik ve maliyet çok önemli. Bu işleri en ucuz şekilde, komisyon olmadan yapacaksınız. Sayısal ortamda işlem yapılınca ekonomi de daha fazla kayıt altına girecek. Daha çok üreteceğiz, daha çok iş yapacağız, daha çok insanımıza iş bulacağız, ülkemizi kalkındıracağız, milletimizin refahını artıracağız. Ondan sonra da gerekli olan yerlere harcayacağız. İsrafta bulunmayacağız."