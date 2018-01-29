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İran'dan Afrin'e gelmişlerdi! TSK teker teker öldürdü

Afrin'de bulunan PKK, YPG, PYD, YPJ ve YRK üyesi teröristler teker teker öldürülüyor.

29 Ocak 2018 Pazartesi 12:12
İran'dan Afrin'e gelmişlerdi! TSK teker teker öldürdü

TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesindeki teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

TERÖRİSTLERİN TEMİZLEDİĞİ YERLER

Harekatın 10. gününde, Burseya Dağı ve Bülbül beldesine bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa köyleri ve Kürdo köy altı yerleşimi, Racu beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, 740.Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak, Cinderes beldesinde de Hammam köyü ile Mersides Tepesi teröristlerden temizlendi.

İRAN'DAN GELEN 60 YRK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Aralıksız devam eden operasyonlarda ise harekatın başlangıcından itibaren öldürülen 597 teröristin 60'ı, PKK'nın İran'daki uzantısı olan YRK'nın üyesi olduğu tespit edildi.

İşte öldürülen YRK'lı teröristlerden bazıları;

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 12:12
  1. YRK
  2. Afrin
  3. YPG
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