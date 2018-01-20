İran'dan Afrin operasyonu sonrası açıklama
İran Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de gerçekleştirilecek bir kara harekâtının Soçi’de yapılması planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ni etkileyebileceğini açıkladı.20 Ocak 2018 Cumartesi 18:14
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabir Ensari, Türkiye'nin hazırlıklarına devam ettiği Afrin operasyonu konusunda basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, şu ifadeleri kullandı:
"Herhangi bir kara harekatı kongreyi olumlu veya olumsuz olarak etkileyebilir. Suriye'deki ateşkesin garantör ülkelerinin (Rusya, Türkiye ve İran) böyle bir şeyin olmaması için harekete geçeceklerini umarız."