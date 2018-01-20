İran'dan Afrin operasyonu sonrası açıklama

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabir Ensari, Türkiye'nin hazırlıklarına devam ettiği Afrin operasyonu konusunda basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, şu ifadeleri kullandı:

"Herhangi bir kara harekatı kongreyi olumlu veya olumsuz olarak etkileyebilir. Suriye'deki ateşkesin garantör ülkelerinin (Rusya, Türkiye ve İran) böyle bir şeyin olmaması için harekete geçeceklerini umarız."