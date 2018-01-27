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İran'dan Afrin açıklaması: Türkiye ABD'nin...

İran Devrim Muhafızları'nın önde gelen komutanlarından General Ahmed Vahidi, Türkiye'nin Zeytin Dalı operasyonunu değerlendirerek, "Türkiye yaptığı hamlelerle ABD'nin planlarını bozmaya çalışıyor" dedi.

27 Ocak 2018 Cumartesi 14:10
İran'dan Afrin açıklaması: Türkiye ABD'nin...

İran Yüksek Ulusal Savunma Üniversitesi Başkanı ve eski Savunma Bakanı General Vahidi, "Kuzey Suriye'deki krizin ana sorumlusu ABD'nin buradaki gayri meşru varlığı ve bu ülkeyi parçalamaya yönelik çabalarıdır. Elbette, Türkiye de bölgenin hassasiyetlerine karşı dikkatli olmalıdır" dedi.

Türkiye'nin Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı operasyonuna ilişkin bir açıklama da İranDevrim Muhafızları eski Komutanı Muhsin Rızai'den geldi.

İran'daki Düzenin Yararını Teşhis Konseyi Sekreterliğini yürüten Muhsin Rızai, "Türkiye yaptığı hamlelerle ABD'nin planlarını bozmaya çalışıyor" diye konuştu.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 14:10
  1. General Ahmed Vahidi
  2. afrin harekatı
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