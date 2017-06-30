İran'dan açıklama: Bağdadi öldürüldü
İran Devrim Muhafızları, Bağdadi'nin öldüğünü 'birkaç farklı kanaldan' doğruladıklarını açıkladı.30 Haziran 2017 Cuma 00:58
Rusya'nın hava saldırıları sonucu çok yüksek ihtimalle ölmüş olabileceğini açıkladığı Ebubekir el Bağdadi'nin ölümü, İranlı yetkililer tarafından doğrulandı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov, DEAŞ lideri Ebubekir el Bağdadi'nin geçen ay Rusya'nın gerçekleştirdiği hava saldırılarında öldürmüş olma ihtimalinin yüksek olduğunu söylemişti.