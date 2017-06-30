Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İran'dan açıklama: Bağdadi öldürüldü

İran Devrim Muhafızları, Bağdadi'nin öldüğünü 'birkaç farklı kanaldan' doğruladıklarını açıkladı.

30 Haziran 2017 Cuma 00:58
İran'dan açıklama: Bağdadi öldürüldü

Rusya'nın hava saldırıları sonucu çok yüksek ihtimalle ölmüş olabileceğini açıkladığı Ebubekir el Bağdadi'nin ölümü, İranlı yetkililer tarafından doğrulandı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov, DEAŞ lideri Ebubekir el Bağdadi'nin geçen ay Rusya'nın gerçekleştirdiği hava saldırılarında öldürmüş olma ihtimalinin yüksek olduğunu söylemişti.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 00:58
  1. iran
  2. DÜNYA Haberleri
  3. İran'dan açıklama: Bağdadi öldürüldü
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD yanıyor!OHAL ilan edildi
    1. ABD yanıyor!OHAL ilan edildi
    2. "Erdoğan'ın Almanya'da etkinlik..
    3. Beşiktaş'ın istediği yıldız forvet..
    4. YPG'den Türkiye'ye küstah tehdit!
    5. ''Hocalar izlemeden oyuncu almaya..
    6. Türkiye'nin Afrin cevabına ABD'den..
    7. Galatasaray'dan 3.Lig ekibine transfer..
    8. Ukrayna'da patlama!
    9. Mete Yarar'dan çarpıcı analiz: Türkiye..
    10. ABD'den 1.3 milyar dolarlık silah satışı
    11. Galatasaray'da flaş gelişme!Sezon başı..
    12. Kılıçdaroğlu'na çağrı: Gel itirafçı..
    13. Cami cemaatini ezmeye çalışan terörist..
    14. İran'dan açıklama: Bağdadi öldürüldü
    15. Hatay'da bombalı araç alarmı!
    16. Güler: Enis Berberoğlu'na birkaç..
    17. 'Tek çözüm İsrail'in 50 yıllık işgali..
    18. Galatasaray'da Sneijder depremi!
    19. Türkiye'nin en çok göç veren ve alan..
    20. Ava gitti, canından oldu
    Savaş uçağıyla evine giden generale soruşturma
    Savaş uçağıyla evine giden generale soruşturma
    Kritik süreç başladı! Bir ilk yaşanacak… 3 ismin görev süresi doldu ve…
    Kritik süreç başladı! Bir ilk yaşanacak… 3 ismin görev süresi doldu ve…
    Perinçek'e tokat gibi sözler: 80 yaşına geldin hala akıllanmadın
    Perinçek'e tokat gibi sözler: 80 yaşına geldin hala akıllanmadın
    II.Abdülhamid o toprakları satın alarak işgalden kurtarmaya çalıştı
    II.Abdülhamid o toprakları satın alarak işgalden kurtarmaya çalıştı