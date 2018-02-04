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İran'dan ABD'yi zora sokacak açıklama!

İran Savunma Bakanı General Emir Hatemi, Afganistan’da meydana gelen son terör saldırılarına ilişkin olarak ABD’yi “Suriye ve Irak’taki DAEŞ'lileri Afganistan’a nakletmekle” suçladı.

04 Şubat 2018 Pazar 17:15
İran'dan ABD'yi zora sokacak açıklama!

İran’dan ABD’ye yönelik ağır eleştiri ve suçlamalar devam ediyor. İran Savunma Bakanı General Emir Hatemi, Afganistan’da meydana gelen son terör saldırılarına ilişkin olarak ABD’yi “Suriye ve Irak’taki DAEŞ'lileri Afganistan’a nakletmekle” suçladı.

Mehr İngilizce’ye göre, General Hatemi, bugün Afganistan mevkidaşı General Tarık Şah Behrami ile bir telefon görüşmesi yaptı. Hatemi, Afganistan’ın başkenti Kabil’de son günlerde meydana gelen ve çok sayıda sivilin ölümüne ve yaralanmasına yol açan kanlı terör saldırıları nedeniyle taziye dileklerini iletti.

Hatemi, “Amerikalılar Suriye ve Irak’a hakim olmak için IŞİD’i yarattılar” dediği görüşmede, “DAEŞ’in bu iki ülkedeki yenilgisinden sonra ABD, Afganistan’daki varlığının devamını haklı çıkarmak amacıyla grubu oraya nakletmeye çalışıyor” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 17:15
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