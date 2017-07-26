İran'dan ABD'ye sert tepki! Misilleme yapacağız
İran'dan ABD'nin aldığı yaptırım kararına sert tepki geldi. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, karara karşı misilleme yapılacağını söyledi.26 Temmuz 2017 Çarşamba 15:58
Bakanlar Kurulu toplantısında ABD Temsilciler Meclisi'nin İran'a karşı aldığı yaptırım kararını değerlendiren Hasan Ruhani, "ABD'nin kararına karşın mutlaka karşı eylemde bulunacağız" dedi.
Ruhani, "Düşman, ahdinin bir bölümünü çiğniyorsa biz de bir bölümünü çiğneriz, tümünü çiğnerse biz de tümünü çiğneriz. Bu gibi yaptırımlar, ne İran milleti ve devletinin direncini kırabilir ve ne de politika ve yönteminde bir değişikliğe neden olur" diye konuştu.
BU TİP POLİTİKALARDAN VAZGEÇİN
İran Cumhurbaşkanı, "ABD, bölgenin hassas su yollarının dünya için güvenli su yolu olmasını istiyorsa, bu tip politikalardan vazgeçmeli" çağrısında bulundu.
ABD'DEN 3 ÜLKEYE YAPTIRIM KARARI
ABD Temsilciler Meclisi'nde dün yapılan oylamayla İran, Rusya ve Kuzey Kore’ye yeni yaptırımların getirilmesi kabul edildi. Tasarıda, İran balistik füze çalışmaları gerekçesiyle yaptırım kapsamına alındı.