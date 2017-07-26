Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İran'dan ABD'ye sert tepki! Misilleme yapacağız

İran'dan ABD'nin aldığı yaptırım kararına sert tepki geldi. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, karara karşı misilleme yapılacağını söyledi.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 15:58
İran'dan ABD'ye sert tepki! Misilleme yapacağız

Bakanlar Kurulu toplantısında ABD Temsilciler Meclisi'nin İran'a karşı aldığı yaptırım kararını değerlendiren Hasan Ruhani, "ABD'nin kararına karşın mutlaka karşı eylemde bulunacağız" dedi.
Ruhani, "Düşman, ahdinin bir bölümünü çiğniyorsa biz de bir bölümünü çiğneriz, tümünü çiğnerse biz de tümünü çiğneriz. Bu gibi yaptırımlar, ne İran milleti ve devletinin direncini kırabilir ve ne de politika ve yönteminde bir değişikliğe neden olur" diye konuştu.

BU TİP POLİTİKALARDAN VAZGEÇİN

İran Cumhurbaşkanı, "ABD, bölgenin hassas su yollarının dünya için güvenli su yolu olmasını istiyorsa, bu tip politikalardan vazgeçmeli" çağrısında bulundu.

ABD'DEN 3 ÜLKEYE YAPTIRIM KARARI

ABD Temsilciler Meclisi'nde dün yapılan oylamayla İran, Rusya ve Kuzey Kore’ye yeni yaptırımların getirilmesi kabul edildi. Tasarıda, İran balistik füze çalışmaları gerekçesiyle yaptırım kapsamına alındı.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 15:58
  1. iran
  2. ABD
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O sözlerden sonra donup kaldık!
    1. O sözlerden sonra donup kaldık!
    2. Ve Fatih Terim Milli Takım'ı bıraktı
    3. Zulüm devam ediyor! İşgalciler el koydu
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vekillere..
    5. Ayakkabı izinden katilin izine ulaşıldı
    6. Namlular İsrail'e döndü! Mescid-i Aksa..
    7. Yeni bir dolandırıcılık yöntemi daha...
    8. İran'dan ABD'ye sert tepki! Misilleme..
    9. Hayata 5 dakika mola... Kahve içmeden..
    10. İngiliz devi Türkiye'deki mağazalarını..
    11. 'Dinler arası savaş çıkabilir'
    12. Çin'den flaş Türkiye karar! Onay..
    13. FETÖ'nün ABD'de yılda kazandığı para..
    14. Keskin nişancı sanılmıştı! Gerçek..
    15. İlginç gelenek! Denize bıraktılar...
    16. TBMM önünde sıcak saatler! Gözaltılar..
    17. Trump'a mitinginde şoke oldu... bayrak..
    18. Mahkemede açıkladı: Emri o verdi!..
    19. Karpuzu çekirdekleriyle yiyin! Çünkü...
    20. İncirlik'te hareketli dakikalar! Peş..
    PKK 'infaz kararımı verdi' dedi, HDP'li Önder çıldırdı!
    PKK 'infaz kararımı verdi' dedi, HDP'li Önder çıldırdı!
    ABD, PKK'nın sayısını açıkladı
    ABD, PKK'nın sayısını açıkladı
    Erdoğan İslam dünyasını birleştirecekti, biz engel olduk!
    Erdoğan İslam dünyasını birleştirecekti, biz engel olduk!
    ABD'den S-400 şantajı!
    ABD'den S-400 şantajı!