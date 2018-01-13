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İran'dan ABD'ye sert tepki: Karşılık vereceğiz

İran, ABD'nin İran'daki yargı erki başkanını ambargo listesine eklemesine sert tepki göstererek misillemeye karşılık vereceğini açıkladı.

13 Ocak 2018 Cumartesi 12:44
İran'dan ABD'ye sert tepki: Karşılık vereceğiz

Tahran, ABD'nin İran'daki yargı erki başkanını ambargo listesine eklemesine tepki gösterdi. İran, ABD'nin bu adımla 'kırmızı çizgiyi aştığını' belirtti ve buna misillemeyle karşılık vereceğini duyurdu.

 Misilleme açıklamasını yapan İran Dışişleri Bakanlığı, bununla birlikte ABD'ye nasıl bir karşılık verileceğini belirtmedi.

LARİCANİ'YE YÖNELİK SUÇLAMALAR

ABD Cuma günü, ambargo listesine 14 kişiyi daha ekledi. Bu kişiler arasında İran'daki yargı erki başkanı Ayetullah Sadık Amuli Laricani de bulunuyor.

Cuma günü ABD, İran'la nükleer anlaşmasının son bir kez daha uzatılacağını da açıkladı.

ABD, nükleer anlaşma ardından İran'a yönelik ambargoları askıya almış olsa da; terörizm, insan hakları ve balistik füze sistemlerinin geliştirilmesiyle ilgili olarak İran'a yönelik cezalandırıcı tedbirlerine devam ediyor.

ABD Maliye Bakanlığı, Laricani'nin mahkûmlara yönelik işkence ve kötü muameleden sorumlu olduğunu belirtti.

İRAN: TRUMP DÜŞMANCA TUTUMUNU SÜRDÜRÜYOR

İran Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Trump rejiminin (Laricani'ye yönelik) düşmanca adımı uluslararası toplum yönetimindeki tüm kırmızı çizgileri aşmış ve uluslararası hukuku ihlal etmiştir. Bu kesinlikle, İslam Cumhuriyeti tarafından ciddi bir tepkiye karşılanacaktır" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, 'ABD Başkanı Trump'ın İran halkına yönelik düşmanca tutumuna devam ettiği ve birçok kez başarısızlığa uğrayan tehditlerini sürdürdüğü' belirtildi.

Son uzatma kararına göre, anlaşmada 120 gün içinde anlaşmada bir değişiklik yapılmazsa ABD tek taraflı olarak anlaşmadan çekilecek.

2015 yılında ABD'nin eski başkanı Barack Obama döneminde imzalanan anlaşma ile İran'ın uranyum zenginleştirme programının 2025 yılına kadar ertelenmesi kararı alınmıştı.

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 12:44
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