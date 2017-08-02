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İran'dan ABD'ye sert tepki

İran, ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan başkanlık emrinin, dünya güçleri arasındaki nükleer anlaşmaya aykırı olduğunu belirtti.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 23:52
İran'dan ABD'ye sert tepki

İran, ABD Başkanı Trump tarafından imzalanan başkanlık emrinin, dünya güçleri arasındaki nükleer anlaşmaya aykırı olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı yardımcısı Abbas Arakçi konuyla ilgili ISNA haber ajansına yaptığı açıklamada, "Bize göre nükleer anlaşma ihlal edilmiştir. Konuyla ilgili uygun ve orantılı bir tepki göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 23:52
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