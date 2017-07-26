İran'dan, ABD'ye sert çıkış

Münübe Yılmaz

ABD'nin Temsilciler Meclisinde kabul edilen tasarıyla Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar getireceğini açıklamasının ardından, İran Dışişleri Bakanı yardımcısı Abbas Ataqchi, bugün yaptığı açıklamada, yeni yaptırımların uygulanması halinde İran'ın buna çok sert cevap vereceğini açıkladı. 'Yaptırımlar Yoluyla Amerika'nın Düşmanlarıyla Mücadele" başlığı ile, Temsilciler Meclisinde 3'e karşı 419 vekilin oyu ile kabul edilen yasanın, İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı bir tavır olduğunu dile getiren Araqchi, İran'ın bu yaptırımlar karşısında ne yapacağını net bir dille açıklamadı. İRNA'ya (İran Resmi haber Ajansı) konuşan Araqchi, yeni yaptırımların uygulanmaya başlanması halinde, İran'ın imzaladığı nükleer anlaşmadan minimum fayda sağlayacağını söyleyerek, " Amerika, bu nükleer anlaşmaya dürüst bir şekilde uyacağına, çevreye en verimli bir şekilde hayata geçirileceğine dair söz vermişti" dedi.