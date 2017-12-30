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İran'dan ABD'ye sert cevap!

İran'da bir dizi kentte düzenlenen protestoları teşvik eden ABD'ye Tahran 'İran anayasası kanuni yollardan demokratik istekleri desteklemektedir' cevabını verdi

30 Aralık 2017 Cumartesi 17:59
İran'dan ABD'ye sert cevap!

İran Dışişleri'nden protesto gösterilerine ABD'nin sunduğu desteği boşa düşürmeye yönelik bir açıklama geldi. Dışişleri Sözcüsü Behram Kasımi, İran anayasasının kanuni yollardan dile getirilen demokratik istekleri desteklediğini söyledi. Tahran, Reşt, Meşhed, Şiraz, İsfahan, Hemedan ve Kirmanşan kentlerine yayılan protestoların ardından bu kez yönetim yanlıları gövde gösterisi için sokaklara döküldü.

'BUGÜNE DEK DARBEYİ, SAVAŞI DESTEKLEDİNİZ'

Kasımi, İran'da demokratik isteklerin kanunlar çerçevesinde istenmesi ve talep edilmesinin mümkün olduğunu belirtti. İranlı sözcü, ABD'nin son 70 yılda İran'da darbeyi, eski rejimi, 'zoraki savaş' döneminde Saddam Hüseyin'i desteklemesini hatırlatarak, ‘'Amerikan yetkilileri büyük ve bilge İran milleti için fikir belirtecek durumda değiller'' dedi.

​'MEDENİ İSTEKLERİNİ DİLE GETİRİYORLAR'

''İran halkı, son günlerde bazı medeni isteklerini dile getirmek için kentlerde yapılan toplantıları ABD'li yöneticilerin fırsatçı bir şekilde desteklemelerini Amerikan hükümetinin riya ve hilesi olarak görmektedir'' diye devam eden Kasımi, İran halkının Başkan Donald Trump ve diğer Amerikan yetkililerinin ucuz söylemlerine değer vermediğini dile getirdi.

'İRAN HALKI HER ZAMAN MEYDANLARDADIR'

İran halkının seçimlere geniş katılımının, ülkenin kaderini belirlemedeki faal varlığının ve kurumlarla ilgili eleştirel yaklaşımlarının ülkenin ve devrimin ilerlemesinin sebepleri olduğunu anlatan Dışişleri Sözcüsü, 'halkın her zaman meydanlarda olmasının ülke ve halkın kötülüğünü isteyenler karşısında direnişin en önemli sebepleri olduğunu' ifade etti.

'TRUMP İRANLILARI ABD'YE SOKMAZKEN…'

Bunun aynı zamanda Trump hükümetinin İran'ın kötülüğünü isteyenlerin başında geldiğini ispatladığını söyleyen Kasımi, ''İran halkı, Trump'ın Filistin ile ilgili sergilediği tutumu, İran halkının ABD'ye girişini yasaklamasını ve ABD'deki bazı İranlıları tutuklamasını unutmadı, daima hatırlayacak'' dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI: YASADIŞI GÖSTERİLERE KATILMAYIN

Ancak dini liderle molla rejiminin gitmesinin talep edilmesinin yanısıra seçilmiş Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi de hedef alan protestolardan onlarca kişinin gözaltına alındığı haberleri gelmişti. BBC'nin haberine göre İran İçişleri Bakanı Abdulrahman Rahmani Fazli de halka yasadışı gösterilere katılmama çağrısı yaptı. Fazli "Düzenleyenler için de diğer yurttaşlar için de sorun yaratacak yasadışı gösterilere katılmayın'' ifadelerini kullandı. Bununla birlikte Tahran ve diğer kentlerde düşük katılımlı protestolar yapıldığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 17:59
  1. İran Dışişleri
  2. Dışişleri Sözcüsü Behram Kasımi
  3. İran
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