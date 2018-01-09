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İran'dan ABD'ye nükleer tehdit!

İran Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Salihi, ABD'nin taahhütlerini yerine getirmemesi halinde, tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

09 Ocak 2018 Salı 15:46
İran'dan ABD'ye nükleer tehdit!

İran Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Ali Ekber Salihi, ABD'nin İran nükleer sorununa ilişkin kapsamlı sözleşme konusunda yaptığı taahhütlerini yerine getirmemesi halinde, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini gözden geçirebileceklerini, tüm seçeneklerin masada olduğunu açıkladı.

Salihi dün UAEA Genel Sekreteri Yukiya Amano ile telefon görüşmesi yaptı. Salihi görüşmede yaptığı konuşmada, ABD'nin taahhütlerini yerine getirmemesi halinde, İran'ın da buna karşılık vereceğini ve bunun UAEA ile işbirliğini etkileyebileceğini kaydetti.

UAEA, birçok kez rapor yayımlayarak, İran'ın kapsamlı sözleşmeyi etkin şekilde yerine getirdiğini açıkladı.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump, geçen yılın 13 Ekim'de bir açıklama yaparak, Kongre nezdinde İran'ın kapsamlı sözleşmeyi yerine getirdiğini tespit etmeyi reddetti.

Trump bu ay içinde İran'a karşı yaptırımı yeniden başlatıp başlatmayacağı konusunda karar alacak.

4 Ocak'ta ABD Maliye Bakanlığı bir açıklama yaparak, İran'ın 5 şirketine yaptırım uygulayacaklarını açıkladı. Bakanlık bu şirketlerin İran'daki balistik füze programlarını destekledikleri iddiasında bulundu.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 15:46
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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