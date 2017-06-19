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İran'dan ABD'ye çok ağır sözler! Bunlar toy ve...

İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD yeni yönetimini "toy ve tecrübesiz" olmakla suçlayarak, Trump'ın İran'a yönelik tutumunu "dikkate alınmayacak yaygaralar" diye tanımladı.

19 Haziran 2017 Pazartesi 18:05
İran'dan ABD'ye çok ağır sözler! Bunlar toy ve...

Suriye ve Irak'taki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin ailelerinin hazır bulunduğu toplantıda konuşan Hamaney, Beyaz Saray'daki yeni yönetim için "serserilik alemine yeni girmiş bıçak sallayanlar" benzetmesinde bulundu.

İran Lideri, "Bunlar toy ve tecrübesizler. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Serserilik alemine yeni girenler gibi rastgele sağa sola bıçak sallıyorlar. Ağızlarının içinden tokadı yediklerinde o zaman dünyadaki hesap kitabın nasıl olduğunu anlarlar"diye konuştu.

ONLAR BİZE DEĞİL BİZ ONLARA TOKAT ATARIZ

İran'ın devrimin kuruluşundan beri son 38 yılda sürekli ABD'nin düşmanca tutumuyla karşı karşıya olduğunu savunan Hamaney, Trump'ın ismini zikretmeden, "ABD'de yeni iş başına gelmiş bu adamın yaygaralarını dikkate almayın. Bunlar yeni şeyler değil. İran sağlam ayaktadır. Bilsinler onlar bize değil, asıl biz onlara tokatı atarız" dedi.

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 18:05
  1. İran
  2. hamaney
  • AlicikAlicik3 sa önce
    Bakhelebuyahudikilkliite..sahibivazlaşimartmiş..soytariyi..
  • Berkan Berkan 3 sa önce
    Helal olsun be hamaneyi
  • ibrahimibrahim17 sa önce
    bunlar en buyuk sahtekar iran amerikanin ne zaman savastigi gorulmus tarih boyunca iki sanal dusman yaparak butun muslumanlari kontrol ettiler hala rol yapiyorlar siz dost ve kardessiniz yeter kanmayin bu sahtekarlara
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