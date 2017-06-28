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İran'dan ABD'ye: Ateşle oynama!

İran, ABD'nin Suriye'ye yönelik kimyasal saldırı hazırlığı yaptığını öne sürerek askeri müdahale sinyali vermesi üzerine uyarı yaptı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 16:27
İran'dan ABD'ye: Ateşle oynama!

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, ABD'yi Suriye'de yapacağı olası müdahalenin 'sonuçlarına katlanmakla' uyarak, "ABD'nin Suriye'deki maceracı ve akılsız davranışları, ateşle oynamaya benzer" diye açıklamada bulundu.

SERT AÇIKLAMA

Konuya ilişkin bir tepki de Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, "Bu gibi asılsız iddiaların ortaya konulması son derece tartışmalı ve şüphelidir" diye tepkide bulundu.

Washington yönetimini Suriye'de yapacağı tek taraflı her türlü askeri eylem konusunda 'uyardığını' söyleyen İranlı Sözcü, uluslararası toplumu ABD'ye karşı tepki koymaya çağırdı.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 16:27
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