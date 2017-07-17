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İran'dan ABD vatandaşına 10 yıl hapis

İranlı yetkililer, Çin asıllı Amerikan vatandaşını, İran'da casusluk yaptığı gerekçesi ile 10 yıl hapis cezasına mahkum etti.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 01:19
İran'dan ABD vatandaşına 10 yıl hapis

Münübe Yılmaz
İran, Princeton Üniversitesi'nde doktora eğitimine devam eden ve aynı zamanda araştırma görevlisi olan Çin asıllı ABD vatandaşı Xiyue Wang'ı 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. İran hükümetinin hukuk sözcülerinden Gholamhoşsein Mohseni Ejehi, ABD'deki Princeton Üniversitesi'nde Tarih bölümünde doktora öğrencisi olan Wang'ın, geçtiğimiz yıl İran'da tutuklandığını ifade etti. İran'a doktora tezi için bilgi toplamak üzere gittiğini iddia eden Wang, İran'da ABD için ajanlık yaptığı gerekçesiyle 10 yıl hapis cezası aldı. Çin asıllı ABD'li öğrencinin aile ve arkadaşlarının hayli endişeli olduğu, Wang'ın 2016 yılında tutuklandığında Farsçayı iyi derecede bildiğinden dolayı, Tahran'daki kütüphanelerden faydalanmak üzere İran'a geldiği yönünde ifade verdiği belirtildi.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 01:19
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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