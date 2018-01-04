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İran'daki protestolarda bir Avrupa vatandaşı tutuklandı

Yerel Adalet Dairesi tarafından İran Burucerd’deki protestolarda Avrupa vatandaşı bir kişinin tutuklandığı duyuruldu.

04 Ocak 2018 Perşembe 23:50
İran'daki protestolarda bir Avrupa vatandaşı tutuklandı

Tasnim Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Hamid Reza Abolhasani, “Burucerd'de gösterilere katılan ve ayaklanmayı yöneten bir Avrupa vatandaşı tutuklandı” dedi. İranlı yetkili tutuklanan kişinin hangi Avrupa ülkesi vatandaşı olduğuna açıklık getirmedi.

NELER YAŞANDI?

İran'da ekonomik sebeplerle 28 Aralık'tan bu yana süren kitlesel gösterilerde en az 20 kişinin öldürüldüğü 450 kişinin ise tutuklandığı belirtildi. İran Başkanı Hasan Ruhani, ayaklanmanın yurt içindeki sorunlar ve yurt dışından etkiler nedeniyle kışkırtıldığını dile getirmişti.

Kaynak: Timetürk

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 23:50
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • vatandaşvatandaş46 dk önce
    İRAN YARIN YANİ CUMA GÜNÜNE DİKKAT ETSİNLER . EKSTRA DİKKAT ETSİNLER.CİA VE MOSSAD BOŞ DURMAYACAK GİBİ DURUM VAR.
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