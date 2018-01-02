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İran'daki gösterilere AB'den ilk tepki!

İran’da geçen haftadan bu yana yaşanan eylemler karşısında dikkat çekici bir tepkisizlik sergileyen Avrupa Birliği sonunda sessizliğini bozdu.

02 Ocak 2018 Salı 11:36
İran'daki gösterilere AB'den ilk tepki!

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin sözcüsü Catherine Ray tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, AB’nin İran’daki gelişmeleri izlediği ve İran makamlarıyla temas halinde olduğu belirtildi.

Gelişmeleri gözlemlemeyi sürdüreceklerini ifade eden Ray, “İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin açıklamalarının ardından barışçıl gösteri ve ifade özgürlüğünün garanti edilmesini umuyoruz”ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 11:36
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Yemezler. ...Yemezler. ...45 dk önce
    Terörist koruyucu ve kollayıcı AB, İrana insan haklarından mı bahsetmiş yuh kere yuh bide gözlemliyeceklermiş ,şaka gibi,kendi ajanları Türkiyede de aynı oyunu tezgâhlamadılarmı..
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