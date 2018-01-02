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İran’daki fitnenin arkasında Batı var

Tahran’da hükümet karşıtı gösteriler büyürken, batı destekli gösterileri uzmanlar Akit’e değerlendirdi...

02 Ocak 2018 Salı 03:06
İran’daki fitnenin arkasında Batı var

İran’da önümüzdeki sürecin kolay geçmeyeceğini dile getiren Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Yılmaz, “Uzun yıllardır ekonomik ambargo içinde olan İran’da halk ekonomik anlamda ciddi sıkıntı yaşıyor. Bu noktada İran’ın zaten kısıtlı olan ekonomik gücünü Suriye, Lübnan ve Irak’ta bitirmiş olması büyük rol oynuyor. İran bölgedeki bu karışıklığın içinde bir tuzağa çekildi. ABD’nin İran ile ilgili stratejisinde de halk hareketlerinin desteklenmesi ön plana çıkıyor. Ben bu gösterilerden uzun vadede bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum” diye konuştu.

YENİ HEDEFLERİ TÜRKİYE OLUR

Araştırmacı-yazar İsmail Nacar, “Bölgede olup bitenler konusunda İran ve Türkiye açık bir hedef konumunda. Türkiye’ye yönelik olarak yapılan operasyonların bir benzeri İran’da yapılmaya çalışılıyor. Bu olayların müsebbibi ortak bir karargahtır. Batı emperyalizmi bu gösterilere destek verdiğini saklamadı. Bu olaylar büyürse de rejim bastırabilir. Rejimin arkasında önemli halk desteği var. İran’da olup biten bir düzen kavgası değil, Gezi Parkı’nda olduğu gibi bir iç karışıklık oyunudur. Kudüs ve Filistin konusunda İran’ın Türkiye ile birlikte bir politika yürütme ihtimalinden bile ABD rahatsız oldu. Şu anda ABD, İsrail ve İngiltere, ayrılıkçı hareketleri desteklemek noktasında hareket ediyorlar. Bu güçler İran’da başarıya ulaşırlarsa, bu fitne fitilinin ateşini Türkiye’ye sıçratmaya çalışacaklar” dedi.

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 03:06
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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