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İran'da Türkiye sınırında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İran'ın Türkiye sınırı yakınındaki bölgede meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi'nde de hissedildi.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 10:56
İran'da Türkiye sınırında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada İran'daki deprem saat 02.50 sıralarında meydana geldi. 3 büyüklüğünde ve yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Irak ve İran'a sınırı olan Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde de hissedildi. İlçe sakinleri yaşanan sarsıntıdan dolayı kısa sürelı panik oldu.  


 

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 10:56
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