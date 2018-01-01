Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İran'da tehlike büyüyor! Ölü sayısı her geçen saat artıyor

ILNA haber ajansının haberine göre İran'da düzenlenen protesto gösterilerinde en az 10 kişi daha hayatını kaybetti.

01 Ocak 2018 Pazartesi 12:32
İran'da tehlike büyüyor! Ölü sayısı her geçen saat artıyor

Ülkede geçtiğimiz Çarşamba'dan bu yana süren protestolarda ölenlerin sayısı 10'a yükseldi. Gözaltına alınanların sayısının ise en az 377 olduğu bildirildi.

İranlı İşçiler Ajansı ILNA'nın haberine göre, Huzistan Eyaleti'ne bağlı İze kenti milletvekili Hidayetullah Hadimi, mecliste yaptığı konuşmada "İze kentinde dün gece düzenlenen gösterilerde 2 kişinin öldüğünü" açıkladı.

İran'ın çeşitli şehirlerinde devlet yetkililerinin yaptıkları açıklamalara göre ise eylemlerin başladığı geçen perşembe gününden bu yana ülke genelinde 10 kişi hayatını kaybetti.

Gösteriler sırasında Tahran'da 200, Erak kentinde 100, İsfahan'da 60, Batı Azerbaycan Eyaletinde 10 ve Rebatkerim ilçesinde 7 kişi olmak üzere ülke genelinde 377 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Meşhed kentinde perşembe günü herhangi bir siyasi partinin çağrısı olmadan toplanan bir grup, ülkedeki ekonomik şartları protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlemeye başlamıştı. Gösteriler, rejim muhalifi protestolara dönüşerek birçok kente yayılmıştı.

ABD'DEN GÖSTERCİLERE TAM DESTEK!

ABD yönetimi, İran'da devam eden protestolarla ilgili, "İran halkının kendini barışçıl bir şekilde ifade etme hakkını destekliyoruz." açıklamasını yaptı.

Beyaz Saray Basın Sözcülüğünden İran'daki protestolarla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İran halkının kendini barışçıl bir şekilde ifade etme hakkını destekliyoruz. Onların sesi duyulmayı hak ediyor. İlgili tüm tarafları, barışçıl yollarla temel ifade hakkını korumaya ve sansüre katkı sağlayacak herhangi bir eylemden kaçınmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

TRUMP'IN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Trump da önceki gün Twitter hesabından İran'la ilgili bir açıklama yapmış ve açıklamasında, "Rejimin yolsuzluklarından ve ülkenin varlığını yurt dışında terörizme harcamasından bıkmış olan İran vatandaşlarının barışçıl protestolarıyla ilgili bilgiler geliyor. İran yönetimi, kendini ifade hakkı da dahil kendi halkının haklarına saygı göstermelidir. Dünya bu süreci izliyor." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de İran'daki yönetim karşıtı gösterileri yakından takip ettiklerini açıklayarak, olaylar sırasındaki tutuklamaları kınadıklarını bildirmişti.

Nauert, "İran'ın liderleri, zengin tarihi, kültürü olan varlıklı bir ülkeyi, şiddet, kan ve kaos ihraç eden ekonomisi bitmiş dolandırıcı bir ülkeye çevirdi. Başkan Trump'ın da söylediği gibi İran liderlerinden en çok zarar görenler İran halkıdır. ABD barışçıl göstericilerin tutuklanmasını sert bir şekilde kınıyor. Bütün ülkelere İran halkını ve onların temel haklarını alma ve yolsuzluğa son verme çabalarını açık bir şekilde desteklemeleri çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesini yapmıştı.

İran'ın Meşhed ve Kaşmer kentlerinin ardından rejim ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yönetimi karşıtı gösteriler Kirmanşah'ta devam ediyor. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Kirmanşah kentindeki gösterilere çok sayıda kişinin katıldığı görülmüştü. Hayat pahalılığı gerekçesiyle düzenlenen gösterilerin, İran'ın başka şehirlerine de yayıldığı belirtiliyor.

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 12:32
  1. İran
  2. ABD
  3. protesto
  4. gösteri
  • AdıyamanAdıyaman1 sa önce
    İran daki gezi kalkismasi iran halkı umarım aklını başına alır oyuna gelmez
  • AhmetAhmet1 sa önce
    Türkiye cok dikkatli olmali ,iran üzeri bizide ,böyle bir oyununun icicne cekebilirler .iran ,suriye irak rusya ne isler cevirdigi belli degir ,bir bakiyorsun irak kuzey kürt tarafinda bir bakiyorsun suriye rusya tarafinda .Bunlarin cok iyi takipcisi olmaliyiz.
  • NezirNezir1 sa önce
    Obama zamanında iran ABD ile canciğer kuzusarması idi,Türkiye’ye karşı da sert tavırlar alıyordu. Şimdiye kadar ABD ye hizmet edenlerin sonucundan ders çıkartmamıştı. ABD nin bir özelliği vardır, onun düşmanlığı dostluğundan çok daha iyidir. Buyurun bir örnek daha. Gerçekten söylüyorum, Türkiye,ABD arasında buzlar erir gibi olunca endişeleniyorum. ABD ile dostluk bütün riskleri taşır, en güvenlisi ondan uzak durmaktır. Hani ABD diyoruz da aslında yok öyle bir şey orası Rotschild&Rockfeller ağaların köyüdür, avrupada da kasetinden bağlı bazı yöneciler vasıtasıyla burada da çok sayıda devlet görünümünde bu ağalara ait köyler vardır.
  • MustafaMustafa1 sa önce
    Biz müslümanlar firaset sahibi olmadıkça daha cook gavurun ekmeğine yağ süreriz.Ölen müslüman öldüren müslüman . Ahiretimiz nerde.
  • KocasolakKocasolak1 sa önce
    İran bu badirryi atlatır, ama ekonomisi daha da zayıflar, işsizlik de artar. Bu protestolar da işsizlik ve kötü giden ekonomi için yapılıyor.İronik.
  • OSMANLIOSMANLI1 sa önce
    Dűnyada ABD ve israil siz bir yaşam için"Evet"
  • ERBAKAN HOCAM NERDESİN ERBAKAN HOCAM NERDESİN 1 sa önce
    ERBAKAN HOCA GİBİ İŞCİYİ ANLAYAN ZAM VERENVAR MIYDI. İRANI DIŞ GÜÇLER DEĞİL ZAMLAR VE EKONOMİ BU HALA SOKTU. TÜRKİYEDE BÖYLE ZAMLARGELİRSE SADECEESNAFA VE ZENGİNE VERGİ AFFI FAİZSİZ PARA AFLAR GELİRSE HALK UNUTULURSA ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUNGEZİCİLERE GÜNDOĞAR
  • Ersoy61Ersoy612 sa önce
    İran, fazla tahammül etmez; yakında darağaçları kurulur.
  • OsmanliOsmanli2 sa önce
    Esad destek veren ıran yönetimi hakettiği ni bulacak....alma mazlumun ahini cekersin aheste aheste....eli kanlı rejimlerle iş birliği yapanın sonu hayirmiolacaktı...
  • 040604062 sa önce
    Herkim iran rejiminin yıkılması için destek veriyorsa iyi ediyordur..şii terör devleti yıkılmalı
Daha fazla yorum göster (1/10)
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Üzücü görüntü! Sadece 8 kişi uğurladı...
  1. Üzücü görüntü! Sadece 8 kişi uğurladı...
  2. Yolcu otobüsü uçurumdan yuvarlandı!
  3. Tatlıses soyadına kavuştu! Çıtak..
  4. ''Türkiye bizi açlıktan kurtardı''
  5. 'Alalı daha 3 gün olmuştu'
  6. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabir ziyareti
  7. Rusya'dan 'İran'daki olaylarla ilgili..
  8. 4 PKK’lı terörist yataklarında böyle..
  9. 2018 yılının 3'te 1'i tatille geçecek
  10. Şehir efsanesi sanılıyordu! 4 bin..
  11. Belçika ve Hollanda toprak takası yaptı
  12. 4 bin yıllık yeraltı şehri keşfedildi
  13. Rusya S-400'lerle NATO'ya girdi
  14. Teknoşenlik'ten örnek proje..
  15. Demba Ba Süper Lig'e geri dönüyor
  16. 'Öldü' diye yola attılar sonrasında...
  17. İsrail eski Cumhurbaşkanı Şimon Peres...
  18. Radyolarda 1 cep telefonlarında 20..
  19. İstanbul’da doğalgaz patlaması…..
  20. Türk hemşirenin bu fotoğrafı dünyaya..
Gezi imamından skandal sözler: Helaldir bir şey olmaz
Gezi imamından skandal sözler: Helaldir bir şey olmaz
İran'da 'Gezi' provokasyonu! Ayaklanma çağrısı yaptı
İran'da 'Gezi' provokasyonu! Ayaklanma çağrısı yaptı
"İsrail diye bir devlet yok"
"İsrail diye bir devlet yok"
BM'den dünyayı endişelendiren açıklama
BM'den dünyayı endişelendiren açıklama
Yeni yılda artık satılmayacak
Yeni yılda artık satılmayacak

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 31.12.2017
İran hükümetinden krizle ilgili flaş açıklama
İran hükümetinden krizle ilgili flaş açıklama
Erdoğan'dan Gül'e gönderme: Hayırdır, bu ne hız?
Erdoğan'dan Gül'e gönderme: Hayırdır, bu ne hız?