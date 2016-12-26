İran'da Sunni alim tutuklandı

21 Aralık tarihinde Mamusta Reza Abdi, Urmiya'nin Selahettin Ayyubi dini medresesinin müdürü, Tabriz'de yapılan bir mahkeme sonucu tutuklandı ve bu Sünni alime altı ay hapis cezasi verildi.

Kurdistan Özgür gazetecileri sitesi yerli kaynaklara dayanarak verdiği habere göre Mamusta Reza Abdi, geçen sene İran’ın istihbaratı ve devlete bağlı olan Urmiya'nin İslami Merkezi kurumunun baskıları sonucu imamlık yaptığı Kudüs Cami'inde görevinden alınmıştı. Ve müdür olarak çalıştığı Selaheddin Eyyubi dini medresesinin kapatılması için son aylarda istihbarat tarafından yoğun baskıya maruz kalmıştı.

İran istihbaratı ve İslami Merkezi kurumunun baskılarına boyun eğmeyen Kürt Sünni alım Mamusta Reza Abdi'ye Tabriz'de bir mahkeme tarafından güvenlik dosyası açıldı ve 21 Aralık tarihinde "milli güvenliği tehdit etme" suçundan altı ay hapis cezası ve iki sene sürgün yaşamaya mahkum oldu, ve böylelikle bu unlu Sünni alim mahkeme tarafından çıkan hükme göre, Tebriz'in merkezi cezaevine taşındı.

Urmiya'nin Selahettin Eyyubi dini medresesi 1993 yılında Sünni Kürtler tarafından inşa edilmişti ve bir özel medrese olarak çalışmakla, Ehlisunnet toplumunun dini faaliyetleri merkezine dönüşmüştü. Mamusta Reza Abdi, medresenin kurulduğu ilk günden beri öğretmen ve müdür olarak faaliyet yapıyordu ki İran Şii rejiminin Sünni azınlıklara yaptığı sistematik baskılarına kurban oldu ve 23 sene dini ve ilmi faaliyetler sonucu İran mahkemesi tarafından altı ay hapsa çarptırıldı.

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