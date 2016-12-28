Cloudflare

İran'da soğuktan korunmak için mezarlıkta yaşıyorlar!

İra'nın başkenti Tahran'da aralarında kadın ve çocukların da olduğu onlarca kişinin soğuktan korunmak için mezarlıkta yaşamaları ülkede tartışmalara neden oldu.

İran'da soğuktan korunmak için mezarlıkta yaşıyorlar!
Eklenme: 28 Aralık 2016, 18:13
Bu haber 2.985 kez okundu

İran'ın başkenti Tahran'da aralarında kadın ve çocukların da olduğu onlarca kişinin soğuktan korunmak için bir mezarlığa sığındıklarının ortaya çıkması ülkede tartışmalara neden oldu.

İran'ın Şehrvend gazetesi tarafından gündeme getirilen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu onlarca kişinin Tahran'daki Nasirabad mezarlığında yaşadıklarının anlatıldığı haber ülkede tartışma konusu oldu.

Haberin ardından ülkedeki yoksulluğun boyutuna ilişkin tepki gösterilirken, savcılık tarafından evsizlerin kamplara alınması talimatı verildi.

Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asgar Ferhadi, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye bir mektup yazarak, ülkedeki yoksulluğun boyutuyla ilgili eleştiriler yöneltti.

Ferhadi, "sarsıcı" olarak nitelendirdiği haberi okuduktan sonra utanç duyduğunu belirterek, "Ülkede 30 küsür yıl sorumluluk sahibi olmuş ve benim gibi olan kişilerin de aynı utancı duyması maksadıyla bu mektubu yazdım." dedi.

Ferhadi mektubunda, Ruhani ve İranlı yetkililere, "Yoksulluğun sillesiyle yüzleri kızarmış onurlu insanların durumunu görmek için farkettirmeden halkın içerisine karışmaları" önerisinde bulundu.

Ruhani'den Ferhadi'nin mektubuna cevap

İran Öğrenci Haber Ajansı (ISNA), Cumhurbaşkanı Ruhani'nin, bir konuşmasında ünlü yönetmenin mektubuna cevap verdiğini duyurdu. Ruhani konuşmasında, Ferhadi'nin "acı verici" mektubunu okuduğunu belirterek, konuyla ilgili üzüntülerini dile getirdi.

Ruhani, "Bazı insanların yoksulluk nedeniyle karton kulübelerde ve köprü altlarında yaşadığını duymuştuk ancak kabirlerde yaşayanları pek duymamıştık. Bu meseleyi inceleyince utanç duydum ve boğazım düğümlendi." dedi.

Dövülerek çıkarıldılar iddiası

Öte yandan reformcu kanada yakın Kanun Gazetesi, haberin yayımlanmasından sonra evsizlerin mezarlıktan dövülerek çıkarıldığını iddia etti. İddiaya yönelik tepkiler üzerine açıklama yapan Tahran Valisi Hüseyin Haşimi, iddiaların doğru olmadığını savunarak, kabirlerde yaşayan kişilerin uyuşturucu bağımlıları olduklarını söyledi.

Haşimi, "Kabristan özel güvenlik tarafından kontrol ediliyor. Söz konusu kişiler oradan alınarak, Şehriyar Kampı'na intikal ettirildi ancak uyuşturucu bağımlılarının bir çoğu kamplarda kalmayı istemiyor." ifadesini kullandı.

 

 
EtiketleriranNasirabad mezarlığşehrvend gazetesimezarlıkta yaşıyorlarİran'da mezarlıkta yaşamsoğuktan korunmak için
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • 'Fırat Kalkanı'nda bir asker şehit 9 asker yaralı!
  • Kremlin'den flaş 'rus diplomat' açıklaması!
  • Rusya'dan ABD'ye jet cevap!
  • Obama'dan flaş Rus diplomat açıklaması!
  • ABD Rus diplomatların ülkeyi terk etmesini istedi
  • 61 rütbeli asker FETÖ'den tutuklandı!
  • Kahraman'ın hastalığı belli oldu! Ameliyata alınacak
  • Sincar'da PKK-İran ittifakı! Neyin pazarlığı yapıldı?
  • Esed rejiminden ateşkes açıklaması!
  • Suriyeli muhalifler: Destekliyoruz!
  • Erdoğan'dan Kosovalı gazeteciyi susturan cevap
  • Başabakan Yıldırım'dan flaş 'asgari ücret' açıklaması
  • Erdoğan'dan Suriye ateşkesi açıklaması
  • FETÖ’nün ikinci darbe için yazdırdığı mektup
  • ÖSO'dan flaş ateşkes açıklaması: Esed'in yeri...
  • Ateşkese saatler kala Erdoğan ve Putin'nden sürpriz
  • TBMM'de kritik madde kabul edildi
  • Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı'na soru soracak adamı mı bu?
  • Son dakika... Rus savaş uçakları ilk kez El Bab'da DAEŞ'i vurdu
  • El Bab'dan sıcak görüntüler... TSK böyle ilerliyor
  • Kent felaketi yaşıyor! Bakan açıklama yaptı: Seferberlik başlatıldı
  • Örgütün ‘infaz polisi’ böyle basıldı: Uyuyan hücre eylem planlıyordu
  • Son dakika: Suriye'de ateşkese varıldı, Türkiye garantör ülke
  • İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı ?
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Rusya’nın hamlesi bölgede dengeleri değiştirecek… İran’a büyük şok!Rusya’nın hamlesi bölgede dengeleri değiştirecek… İran’a büyük şok!

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin yerel milis güçleri yeniden yapılandırılıyor. Rejime…

Arap Birliği'nden 'ateşkes' hakkında tuhaf çağrı!Arap Birliği'nden 'ateşkes' hakkında tuhaf çağrı!

Suriye'de Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğündeki ateşkes mutabakatının ardından Arap Birliği…

Rus Büyükelçiliği'ne ikinci saldırı!Rus Büyükelçiliği'ne ikinci saldırı!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın Şam Büyükelçiliğine havan…

Suriye Rejiminden küstah ‘Türkiye’ açıklaması: Güvenmiyoruz!Suriye Rejiminden küstah ‘Türkiye’ açıklaması: Güvenmiyoruz!

Suriye’de varılan ateşkes ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Esed rejimi Dışişleri…

Müslim: Kimse bizi davet etmedi!Müslim: Kimse bizi davet etmedi!

Terör örgütü PYD Eş Başkanı Salih Müslim, Suriye’deki ateşkes anlaşmasına…

Beş yılı aşkın sürenin ardından… Saat 00:00’ı geçti ve başladıBeş yılı aşkın sürenin ardından… Saat 00:00’ı geçti ve başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in;…

ABD'den flaş ateşkes açıklamasıABD'den flaş ateşkes açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de ateşkes sağlanmasını olumlu bir gelişme olarak…

O adalar geri verildiO adalar geri verildi

Mısır hükümeti Kızıldeniz'deki iki adanın Suudi Arabistan'a iadesine yeşil ışık…

Son dakika: DAEŞ’e büyük darbe… O isim öldürüldüSon dakika: DAEŞ’e büyük darbe… O isim öldürüldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerince…