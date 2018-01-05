Üst akıl İran'ı karıştırmaya devam ediyor! Provokatörler yine sahnede...

Protesto gösterilerinin bir haftayı doldurduğu İran'da, Tahran yönetimi eylemlerin sona erdiğini duyurmuştu. Ancak kamu malına zarar verip polisle çatışan göstericiler dün gece yine sokaklara çıktı.

Başkent Tahran'da 'Kahrolsun Hamaney, referandum umudumuz' sloganları yükseldi. Şiraz'da polis ve göstericiler çatıştı, trafiği durduran kalabalık ana caddede ateş yaktı.

Huzistan'a bağlı Dezful'da yüzlerce insan gösteri yaptı, bir polisi kovan protestocuların videosu sosyal medyada yayınlandı.

Luristan eyaletinde sokağa çıkanlar dini lider Ayetullah Hamaney aleyhine sloganlar attı.

Türkiye sınırına yakın Urumiye'de büyük bir kalabalık gösteri yaptı. Yine aynı bölgedeki Kirmanşah'ta da protestolar vardı.

Hamedan kentinde çekilen bir video, sokaklarda sivil milislerin protestoları engellemek için beklediğini gösteriyor.

28 Aralık 2017'de gösterilerin başladığı ve bugüne kadar en az 21 can kaybının olduğu ülkede, bugün cuma namazı sonrasında da yeni protestoların olması bekleniyor.

DEVRİM MUHAFIZLARI SAHAYA İNDİ

İran Devrim Muhafızları, polisin gösterileri bastırırken yetersiz kalması halinde müdahale etmeye hazır olduğunu duyurdu. Yerel kaynaklar, devrim muhafızlarının şimdiden üç kentte konuşlandırıldığını aktarıyor. Bu kentler Hamedan, İsfahan ve Luristan...

İran'da resmi polis güçlerinin yanı sıra rejimin sivil kuvvetleri olan Besic milisleri de toplumsal olaylarda sahneye çıkıyor.

Devrim Muhafızları, Çarşamba günü yaptığı açıklamada isyanın bastırıldığını ilan etmişti.