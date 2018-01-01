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İran'da sıcak gelişme! Ruhani söz verdi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede günlerdir devam eden protesto gösterilerine neden olan ekonomik krizi çözme sözü verdi.

01 Ocak 2018 Pazartesi 22:22
İran'da sıcak gelişme! Ruhani söz verdi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, parlamentoda yaptığı konuşmada günlerdir ülkede protesto gösterilerine neden olan işsizlik, enflasyon sorunlarının çözümüne yönelik çabaları yoğunlaştırma sözü verdi.

'SUUDİ ARABİSTAN DA ETKİLİ'

Ruhani, devam eden hükümet karşıtı protesto gösterilerinde Suudi Arabistan'ın da etkisinin olduğunu belirtti.

Ruhani, "İran İslam Cumhuriyeti'nin düşmanları, İran ulusunun şerefine, başarısına ve gelişimine kızıyor. Bölgesel sorunlarının içine İran'ı çekmeye çalışıyorlar ama İran İslam Cumhuriyeti'nin halkı ve yetkilileri onlara gereken cevabı verecek" dedi.

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 22:22
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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