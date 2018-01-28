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İran'da sıcak çatışma! 3 İran askeri öldürüldü

İran'ın batı bölgesinde DAEŞ üyesi olduğu belirtilen silahlı bir grupla Devrim Muhafızları arasında çıkan çatışmada 3 asker hayatını kaybetti.

28 Ocak 2018 Pazar 13:53
İran'da sıcak çatışma! 3 İran askeri öldürüldü

Tesnim Haber Ajansı'nın haberine göre, Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur, "Ülkenin batısında Necef Eşref Karargahı tarafından birkaç gündür takip edilen DAEŞ üyesi 21 kişilik grupla sabah saatlerinde silahlı çatışma çıktı" dedi.

Operasyon sırasında 16 kişinin gözaltına alındığını belirten Pakpur, iki kişinin çatışma bölgesinden kaçtığını, birkaç kişinin de öldürüldüğünü söyledi.

Çatışmanın nerede gerçekleştiğini açıklamayan Pakpur, operasyon sırasında 3 Devrim Muhafızları askerinin ise hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 13:53
  1. Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur
  2. Necef Eşref Karargahı
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