İran'da sel felaketi: 22 ölü

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinde başlayan ve ülkenin kuzeybatısındaki 4 eyaleti etkisi altına alan şiddetli yağışın neden olduğu selde 22 kişinin hayatını kaybetiği bildirildi.



İran'daki "Haber Online" ajansının eyalet yetkililerine dayandırdığı haberinde, ülkenin kuzeybatı bölgesindeki Doğu ve Batı Azerbaycan ile Kürdistan ve Zencan eyaletlerde meydana gelen sel felaketinde şu ana kadar 22 kişinin yaşamını yitirdiği, 30'dan fazla kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Dün erken saatlerde başlayan şiddetli yağışın neden olduğu selin, Doğu ve Batı Azerbaycan eyaletlerinde 17, Kürdistan eyaletinde ise 5 kişinin ölümüne yol açtığı kaydedildi.

İran'daki sel felaketinde şu ana kadar 30'dan fazla kişinin kayıp olduğu bilgisi verilirken, ölüm ve kayıp vakalarının çoğunun seli izleyenlerin suya kapılmasından kaynaklandığı aktarıldı.

İran Afet Yönetimi Organizasyonu Başkanı İsmail Naccar da bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, sel felaketinde kaybolanların bulunması için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. İçişleri Bakanının emriyle afet bölgelerine gitmek üzere yola çıktığını belirten Neccar, bölge halkına "nehir ve su yolu havzalarından uzak durmaları" uyarısında bulundu.

Sel felaketinin etkili olduğu 4 eyalete bağlı birçok köy ve kasabadaki yol ve altyapı sistemlerinde büyük maddi zararın oluştuğu kaydedildi.

Daha önce yapılan açıklamada sel felaketi nedeniyle 3 kişinin öldüğü, 12 kişinin kaybolduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA