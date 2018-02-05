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İran'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na saldırı!

İran Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na palayla girmeye çalışan bir saldırgan yakalandı.

05 Şubat 2018 Pazartesi 14:55
İran'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na saldırı!

İran’ın başkenti Tahran’da, Cumhurbaşkanlığı ofisinin bulunduğu bölgede ateş sesleri yükseldi. Ardından silah taşıyan 35 yaşlarında bir şahsın Cumhurbaşkanlığı ofisinde bulunan ikinci güvenlik aşamasından zorla geçmeye çalıştığı ve güvenlik güçleri tarafından uyarı aldığı ifade edildi.

İkaza rağmen duyarsız kaldığı ifade edilen saldırganın bacağından vurulduğu ifade edildi. Şahsın taşıdığı silahın, yakın dövüş silahı olduğu ifade edildi.

"ZORLA CUMHURBAŞKANLIĞI OFİSİNE GİRMEYE ÇALIŞTI"

Tahran Vali Yardımcısı Mühsin Hamedani, “Bugün saat 11.00’de yaklaşık 35 yaşındaki şahıs, zorla Cumhurbaşkanlığı ofisinin güvenlik girişinden geçmeye çalıştı ancak şahsın silah taşıması sonucunda güvenlik güçleri ile sorun yaşıyor. Ardından taşıdığı silah ile Cumhurbaşkanlığı güvenlik güçlerine saldırıyor” ifadelerini kullandı.

"BACAĞINDAN VURULDU"

Mühsin Hamedani açıklamasının devamında, “Güvenlik güçleri şahsı etkisiz hale getirmek için, bacağından vurdu ve yaralı saldırgan tutuklanıp hastaneye sevk edildi” dedi. Mühsin Hamedani, şahsın kimliği veya saldırıdan hedefinin belli olmadığını, gerekli araştırmaların yapılacağını bildirdi.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 14:55
  1. Mühsin Hamedani
  2. AFRİN
  3. PKK

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