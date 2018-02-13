İran'da 'sahte tarikat şeyhi' idam edildi

İran'dan yayın yapan "Asriran" adlı haber sitesinin haberine göre, Devrim Mahkemesi'nin "psikolojik rahatsızlıkları bulunan kişileri sihir ve büyü yoluyla tedavi ettiğini öne sürerek kadınlara yönelik cinsel istismarda bulunmak ve kurduğu sahte tarikatın yöneticiliğini yapmaktan" suçlu bulduğu bir kişi idam edildi.

KARISI DA İDAM EDİLECEK

Hakkında verilen idam kararının infaz edildiği "sahte tarikat şeyhi"nin kimliği hakkında bilgi verilmezken, karısı hakkında da aynı suçlamayla "idam hükmü" verildiği aktarıldı.

İran'da sihir ve büyücülük yapanlara ağır cezalar uygulanıyor.